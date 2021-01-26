Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Simon Zenke ilk golünü attı, Ümit Karan ilk galibiyetini aldı!

ilk golünü attı, ilk galibiyetini aldı!

. Lig'in 18. haftasında derbisinde , ’yu 4-2 mağlup etmesiyle 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Teknik Direktör takımının başında ilk galibiyetini alırken, Nijeryalı forvet ilk maçında gol sevinci yaşadı.

İHA
Giriş Tarihi: 26.1.2021 10:10 ABONE OL
Simon Zenke ilk golünü attı, Ümit Karan ilk galibiyetini aldı!

Menemenspor, Altınordu'yu 4-2 mağlup etmesiyle 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Teknik Direktör Ümit Karan takımının başında ilk galibiyetini alırken, Nijeryalı forvet Simon Zenke ilk maçında gol sevinci yaşadı.

TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Menemenspor, deplasmanda Altınordu'yu 4-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Rıdvan Koçak, 59. dakikada Domgjoni, 76. dakikada Tayfun Aydoğan ve 83. dakikada yeni transfer Simon Zenke kaydetti. Bu sonuçla Menemenspor, 18 hafta sonunda puanını 19'a çıkararak alt sıralardaki rakipleriyle puanı farkını 3 puan açmış oldu.

ZENKE İLK GOLÜNÜ ATTI, ÜMİT KARAN İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Menemenspor bu galibiyetiyle TFF 1. Lig'de 7 maç aranın ardından 3 puanla tanışmış oldu. En son 1 Aralık tarihinde ligin 10. haftasında sahasında Ankaraspor'u 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, bu tarihten sonra oynadığı 7 müsabakada 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Menemenspor'da Teknik Direktör Ümit Karan da takımının başında çıktığı 2. maçında ilk galibiyetini elde etti. Öte yandan devre arası transfer döneminde kadroya katılan Nijeryalı forvet Simon Zenke de sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçında gol sevinci yaşadı. Karşılaşmanın 58. dakikasında Mehmet Aytemiz'in yerine oyuna giren Zenke, 83. dakikada Domgjoni'nin uzun pasıyla karşı karşıya kaldığı kaleciyi çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ümit Erdim kendini öyle görünce şoke oldu!
Son dakika haberleri: Zayıflamak uğruna ölümden dönen Seren Serengil'den yeni açıklama geldi: Tedavi işe yaradı üç kilo aldım...
Çift DNA olayından son dakika haberi: Bir baba 2 DNA taşıyan çocukların annesi konuştu
Taze anne Ceyda Ateş'in aile pozu sosyal medyayı salladı! Ceyda Ateş'in kızı 2 aylık oldu
Son dakika: "Gördüğünüz gibi fena sayılmam" diyen Neslihan Atagül'ün videosunda dikkat çeken detay! Solgun hali ile hayranlarını endişelendirmişti...
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kursi Duası Arapça Oku Ve Dinle - Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Faziletleri
Başkan Erdoğan'dan Elazığ'daki deprem konutları paylaşımı: "Biz size hizmetkarız"
SON DAKİKA | İşte koronavirüste normalleşme ve rahatlama takvimi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den olay poz! Yasmin Erbil kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı yıktı geçti
Son dakika haberler: CHP'li başkan tecavüz etti, genel merkez örtbas!..
ARKADAŞINA GÖNDER
Simon Zenke ilk golünü attı, Ümit Karan ilk galibiyetini aldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA