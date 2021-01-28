Bursaspor'un genç yıldızı Batuhan Kör'den transfer açıklaması

"BURAK YILMAZ VE YUSUF YAZICI'YI ÖRNEK ALIYORUM"

Kendisine örnek aldığı isimler için ise Batuhan, "Lille'de forma giyen Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'yı örnek alıyorum. Yabancı olarak da dünya yıldızı Cristiano Ronaldo diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"TRABZON DOĞUMLUYUM, 61'İ TERCİH EDİYORUM"

61 numaralı formayı giymesiyle ilgili olarak da genç yetenek, "Trabzon doğumlu olduğum için 61 numaralı formayı giymeyi tercih ediyorum" dedi.