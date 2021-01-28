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Bursaspor'un genç yıldızı Batuhan Kör'den transfer açıklaması

. Lig ekiplerinden Bursaspor forması giyen genç yıldız Batuhan Kör, transfer ve hedefleriyle ilgili kampında açıklamalarda bulundu. 19 yaşındaki genç golcü, maçında Göztepe ağlarına tam 4 gol atarak takımına turu getirmişti.

DHA
Giriş Tarihi: 28.1.2021 11:05 Son Güncelleme: 28.1.2021 11:08 ABONE OL
Bursaspor'un genç yıldızı Batuhan Kör'den transfer açıklaması

Bursaspor'un genç golcüsü Batuhan Kör, "Elimden ne geliyorsa verip, Bursaspor'un ait olduğu yerde olmasını sağlayıp, Avrupa'ya gitmek istiyorum" dedi. TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor'da forma giyen Batuhan Kör, Ümit Milli Takım kampında DHA'ya özel açıklamalarda bulundu.

"MİLLİ TAKIMDA OLMAK MUTLULUK VERİCİ"

Milli takıma seçildiği için mutlu olduğunu söyleyen 19 yaşındaki futbolcu, "İlk kez Ümit Milli Takım'a geldim. İlk milli takım tecrübem. Çok gurur verici ve mutluluk verici. Arkadaşlarımla ilk defa tanıştım. Bursaspor olarak da iyi gidiyoruz ve buraya geldik. Tüm arkadaşlarıma başarılar. A Milli Takım için Ümit Milli Takım'dan geçmemiz gerekiyor. Büyük bir tecrübe olacak. A Milli Takım'a aday olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"ÖNCE BURSASPOR'UN BAŞARISI SONRA AVRUPA"

Adının transfer gündeminde olmasını normal olduğunu belirten golcü oyuncu, "İyi performans gösterdiğinizde transfer haberleri her zaman olacaktır. Olgunlukla karşılamak gerekiyor. Bursaspor'un oyuncusuyum ve elimden ne geliyorsa verip, Bursaspor'un ait olduğu yerde olmasını sağlayıp, Avrupa'ya gitmek istiyorum" dedi.

"BURAK YILMAZ VE YUSUF YAZICI'YI ÖRNEK ALIYORUM"

Kendisine örnek aldığı isimler için ise Batuhan, "Lille'de forma giyen Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'yı örnek alıyorum. Yabancı olarak da dünya yıldızı Cristiano Ronaldo diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"TRABZON DOĞUMLUYUM, 61'İ TERCİH EDİYORUM"

61 numaralı formayı giymesiyle ilgili olarak da genç yetenek, "Trabzon doğumlu olduğum için 61 numaralı formayı giymeyi tercih ediyorum" dedi.

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Bursaspor'un genç yıldızı Batuhan Kör'den transfer açıklaması
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