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Son dakika: 'den sonra milli futbolcu da West Bromwich'e transfer oluyor!

Son dakika haberi... 'dan 'yi kadrosuna katmaya hazırlanan ekibi , milli futbolcu için harekete geçti. Okay'ın takımı ile görüşme halinde olan WBA, oyuncuyu kiralamayı planlıyor. Transfer gerçekleşirse Okay, bu sezon Premier Lig'de forma giyen dördüncü Türk futbolcu olacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.1.2021 19:31 Son Güncelleme: 28.1.2021 19:45 ABONE OL
Son dakika: Diagne'den sonra milli futbolcu da West Bromwich'e transfer oluyor!

Son dakika... İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion, Galatasaray'ın golcüsü Diagne'den sonra Celta Vigo'da oynayan milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu da transfer etmeye yakın. Diagne'yi kiralayacak olan WBA, Okay için de aynı formül üzerinde çalışıyor.

Milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun yeni adresi Premier Lig oluyor. West Bromwich Albion, 26 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için Celta Vigo ile görüşme halinde.

Okay Yokuşlu, Cenk Tosun, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün ardından bu sezon Premier Lig'de forma giyecek dördüncü futbolcu olacak.

İngiliz ekibi Galatasaray'dan Mbaye Diagne'yi de kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Son dakika: Diagne'den sonra milli futbolcu da West Bromwich'e transfer oluyor!
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