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Son dakika: 'da! Zamalek açıkladı

Son dakika... Diagne'yi ekibi 'e kiralamaya hazırlanan , Senegalli yıldızın yerine Mısırlı 'i transfer etti. , 2 milyon dolar karşılığında Mostafa Mohamed'in 1,5 yıllığına Galatasaray'a kiralandığını resmen açıkladı. Sarı kırmızılı kulüp, Aralık 2021 tarihine kadar oyuncunun 4 milyon dolar'lık satın alma opsiyonunu elinde bulunduracak. Öte yandan Mısırlı futbolcu transferi sosyal medya hesabından da duyurdu.

Giriş Tarihi: 28.1.2021 23:20 Son Güncelleme: 28.1.2021 23:42 ABONE OL
Son dakika: Mostafa Mohamed Galatasaray'da! Zamalek açıkladı

Son dakika... Galatasaray'ın yeni golcüsü Mısırlı Mostafa Mohamed oldu. Diagne'yi Premier Lig ekibi West Bromwich'e kiralayacak olan sarı-kırmızılı takım, Senegalli yıldızın yerine Mısırlı forveti kadrosuna kattı. Transferi Zamalek Kulübü duyurdu.

Yapılan açıklamada Galatasaray ile anlaşıldığı belirtilirken, transferin mali detayları da belli oldu.

Zamalek Kulübü, 2 milyon dolar karşılığında Mostafa Mohamed'in 1,5 yıllığına Galatasaray'a kiralandığını ifade etti. Sarı-kırmızılı kulüp, Aralık 2021 tarihine kadar oyuncunun 4 milyon dolar'lık satın alma opsiyonunu elinde bulunduracak.

GALATASARAY DA TRANSFERİ AÇIKLADI!

Zamalek Kulübü'nün ardından Galatasaray da transferi açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımın resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Zamalek Sports Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

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Son dakika: Mostafa Mohamed Galatasaray'da! Zamalek açıkladı
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