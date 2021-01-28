Son dakika: Mostafa Mohamed Galatasaray'da! Zamalek açıkladı

Son dakika... Galatasaray'ın yeni golcüsü Mısırlı Mostafa Mohamed oldu. Diagne'yi Premier Lig ekibi West Bromwich'e kiralayacak olan sarı-kırmızılı takım, Senegalli yıldızın yerine Mısırlı forveti kadrosuna kattı. Transferi Zamalek Kulübü duyurdu.
Yapılan açıklamada Galatasaray ile anlaşıldığı belirtilirken, transferin mali detayları da belli oldu.
Zamalek Kulübü, 2 milyon dolar karşılığında Mostafa Mohamed'in 1,5 yıllığına Galatasaray'a kiralandığını ifade etti. Sarı-kırmızılı kulüp, Aralık 2021 tarihine kadar oyuncunun 4 milyon dolar'lık satın alma opsiyonunu elinde bulunduracak.
GALATASARAY DA TRANSFERİ AÇIKLADI!
Zamalek Kulübü'nün ardından Galatasaray da transferi açıkladı.
Sarı-kırmızılı takımın resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Zamalek Sports Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."