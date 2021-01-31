Son dakika: İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de! Ezeli rekabetten Fenerbahçe galip çıktı

A Spor'da aktarılan son dakika bilgisine göre Fenerbahçe'nin transferi için anlaştığı İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe yetkilileriyle görüşmek için tesislere geldi. Fatih Terim de İrfan Can'ı çok istediğini anlatmıştı.

Ahmet Selim Kul'un aktardığı son dakika haberine göre İrfan Can Kahveci'nin menajeri, Fenerbahçe'ye imza attı. Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için 10 milyon € + Deniz Türüç teklif etti Başakşehir de bu teklifi kabul etti.