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Son dakika: 'de! Ezeli rekabetten Fenerbahçe galip çıktı

Son dakika haberi... 'un aktardığı son dakika bilgisine göre , ile transferi için anlaşmaya vardı. Kahveci transferi için da yoğun çaba harcamıştı. Fenerbahçe, , Osayı ve 'den sonra devre arası transferlerine İrfan Can'ı da ekledi. TRT Spor, İrfan Can'ın Fenerbahçe'ye transfer olduğunu az önce açıkladı!

Giriş Tarihi: 31.1.2021 20:03 Son Güncelleme: 31.1.2021 20:30 ABONE OL
Son dakika: İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de! Ezeli rekabetten Fenerbahçe galip çıktı

Az önce gelen son dakika haberine göre Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi transfer etti! TRT Spor'un aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe ile Başakşehir, transfer için anlaştı. Devre arası transfer döneminin başından beri ismi gündem olan İrfan Can Kahveci transferinden Fenerbahçe galip çıktı.

SON DAKİKA: İRFAN CAN YARIŞINDAN FENERBAHÇE GALİP ÇIKTI!

A Spor'da aktarılan son dakika bilgisine göre Fenerbahçe'nin transferi için anlaştığı İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe yetkilileriyle görüşmek için tesislere geldi. Fatih Terim de İrfan Can'ı çok istediğini anlatmıştı.

Ahmet Selim Kul'un aktardığı son dakika haberine göre İrfan Can Kahveci'nin menajeri, Fenerbahçe'ye imza attı. Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için 10 milyon € + Deniz Türüç teklif etti Başakşehir de bu teklifi kabul etti.

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Son dakika: İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de! Ezeli rekabetten Fenerbahçe galip çıktı
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