Son dakika: İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de! Ezeli rekabetten Fenerbahçe galip çıktı

Az önce gelen son dakika haberine göre Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi transfer etti! TRT Spor'un aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe ile Başakşehir, transfer için anlaştı. Devre arası transfer döneminin başından beri ismi gündem olan İrfan Can Kahveci transferinden Fenerbahçe galip çıktı.
SON DAKİKA: İRFAN CAN YARIŞINDAN FENERBAHÇE GALİP ÇIKTI!
A Spor'da aktarılan son dakika bilgisine göre Fenerbahçe'nin transferi için anlaştığı İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe yetkilileriyle görüşmek için tesislere geldi. Fatih Terim de İrfan Can'ı çok istediğini anlatmıştı.
Ahmet Selim Kul'un aktardığı son dakika haberine göre İrfan Can Kahveci'nin menajeri, Fenerbahçe'ye imza attı. Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için 10 milyon € + Deniz Türüç teklif etti Başakşehir de bu teklifi kabul etti.