Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Dev derbi Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman? İşte FB GS derbisi canlı yayın kanalı

maçı hangi kanalda? Dev derbi Galatasaray maçı saat kaçta, ? İşte canlı yayın kanalı

Derbi ateşi ’in 24. haftasında yanıyor. Ezeli rakipler ile Galatasaray, ’nda kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Kadıköy deplasmanına gidecek olan sarı-kırmızılı ekip averaj üstünlüğüyle, mücadeleyi kazanması durumunda ligin zirvesine yerleşecek. Sarı-lacivertli ev sahibi takım ise sahasında hata yapmazsa liderliğini pekiştirecek. Öte yandan kıran kırana geçecek olan derbi mücadelesini izlemek isteyen futbolseverler hangi kanalda merak ederek maçı hangi kanalda, saat kaçta, ? sorusuna cevap arıyor. İşte merak edilen canlı yayın kanalı ve hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? sorularının yanıtları…

Giriş Tarihi: 6.2.2021 07:02 Son Güncelleme: 6.2.2021 07:02 ABONE OL
Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Dev derbi Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman? İşte FB GS derbisi canlı yayın kanalı

Süper Lig'in 24. Haftasında Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray derbi maçında karşı karşıya geliyor. Son 4 maçını kayıpsız geçiren sarı-kırmızılılar, Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'yi yenerek averaj üstünlüğüyle ligin zirve koltuğuna oturmayı hedefliyor. Diğer yandan Erol Bulut'un öğrencileriyse ezeli rakip karşısında evinde hata yapmamak ve liderliğini pekiştirmeyi istiyor. Zorlu FB GS derbi maçı canlı yayın kanalını öğrenmek isteyen futbolseverlerse Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? soruları üzerinde yoğun araştırmalarına devam ediyor.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray'ın heyecanlı geçecek derbi mücadelesine ilişkin canlı yayın kanalı ve maça ilişkin son dakika detayları şöyle;

DERBİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 24. hafta Fenerbahçe Galatasaray derbi mücadelesinde ilk düdük, 6 Şubat 2021 Cumartesi günü saat 19.00'da çalacak. Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, İstanbul'da oynanacak derbi maçı beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak izlenilebilecek.

GALATASARAY DERBİYE HAZIR

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Gruplar halinde dar alanda pas oyunu ile devam eden idmanın ana bölümünde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Fenerbahçe-Galatasaray maçı, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.



FENERBAHÇE DERBİNİN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.

Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak derbide Galatasaray'ı konuk edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan: Yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da açık
Son dakika haberi: Resmi Gazete'de yayımlandı: Boğaziçi Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi kuruldu
SON DAKİKA | Sanat camiasını hüzne boğmuştu! Kansere yenik düşen Hüner Coşkuner bakın ölmeden önce ablasından ne istemiş...
Son dakika... Fatih Terim'den derbiye sürpriz kadro! Yeni transfer ayağının tozuyla ilk 11'de olacak!
Güler Işık’tan yıllar sonra gelen itiraf!
Son dakika haberi: Yasaklar ne zaman bitiyor? İçişleri Bakanlığından 6-7 Şubat 2021 bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri için açıklama!
Son dakika: Coşkun Sabah o sözler için savcılıkta!
Geçirgen Bağırsak Sendromuyla boğuşan Neslihan Atagül'den yeni kare! Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını sevindirdi
Öğretmenler ne zaman aşılanacak? Bakan Selçuk'tan önemli açıklama
Hüner Coşkuner kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti? Ünlü sanatçı Hüner Coşkuner hayatını kaybetti! Ölüm sebebi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Dev derbi Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman? İşte FB GS derbisi canlı yayın kanalı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA