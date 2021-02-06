Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Dev derbi Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman? İşte FB GS derbisi canlı yayın kanalı

Süper Lig'in 24. Haftasında Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray derbi maçında karşı karşıya geliyor. Son 4 maçını kayıpsız geçiren sarı-kırmızılılar, Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'yi yenerek averaj üstünlüğüyle ligin zirve koltuğuna oturmayı hedefliyor. Diğer yandan Erol Bulut'un öğrencileriyse ezeli rakip karşısında evinde hata yapmamak ve liderliğini pekiştirmeyi istiyor. Zorlu FB GS derbi maçı canlı yayın kanalını öğrenmek isteyen futbolseverlerse Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? soruları üzerinde yoğun araştırmalarına devam ediyor.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray'ın heyecanlı geçecek derbi mücadelesine ilişkin canlı yayın kanalı ve maça ilişkin son dakika detayları şöyle;