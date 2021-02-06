Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Dev derbi Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman? İşte FB GS derbisi canlı yayın kanalı

Süper Lig'in 24. Haftasında Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray derbi maçında karşı karşıya geliyor. Son 4 maçını kayıpsız geçiren sarı-kırmızılılar, Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'yi yenerek averaj üstünlüğüyle ligin zirve koltuğuna oturmayı hedefliyor. Diğer yandan Erol Bulut'un öğrencileriyse ezeli rakip karşısında evinde hata yapmamak ve liderliğini pekiştirmeyi istiyor. Zorlu FB GS derbi maçı canlı yayın kanalını öğrenmek isteyen futbolseverlerse Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? soruları üzerinde yoğun araştırmalarına devam ediyor.
Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray'ın heyecanlı geçecek derbi mücadelesine ilişkin canlı yayın kanalı ve maça ilişkin son dakika detayları şöyle;
Süper Lig 24. hafta Fenerbahçe Galatasaray derbi mücadelesinde ilk düdük, 6 Şubat 2021 Cumartesi günü saat 19.00'da çalacak. Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, İstanbul'da oynanacak derbi maçı beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak izlenilebilecek.
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Gruplar halinde dar alanda pas oyunu ile devam eden idmanın ana bölümünde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Fenerbahçe-Galatasaray maçı, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.
Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.
Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak derbide Galatasaray'ı konuk edecek.