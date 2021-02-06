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: , hücumu ligimizde en iyi oynayan takım

'in 24. haftasında , sahasında 'a 4-1 mağlup oldu. Maçtan sonra konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü , "İkinci devrede iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Yazık oldu bizim adımıza. Üzücü bir skor oldu." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 6.2.2021 17:06 ABONE OL
Fuat Çapa: Hatayspor, hücumu ligimizde en iyi oynayan takım

Süper Lig'in 24. haftasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'a 4-1 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, üzücü bir skorla mağlup olduklarını dile getirdi.

Deneyimli teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Atakaş Hatayspor'un oynadığı futbolla Süper Lig'in sürpriz takımı olduğunu belirten Fuat Çapa, "Zor bir maç olacağını bekliyorduk. Hatayspor, hücumu ligimizde en iyi oynayan takım. İlk devre 1-0 geriye düşene kadar maç dengeli geçti. Gereksiz yere topu geride tutarken yapmış olduğumuz bir hata bize pahalıya mal oldu." ifadelerini kullandı.

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Müsabakanın ikinci devresinde daha iyi bir performans sergilediklerini vurgulayan Çapa, "Önde basarak ve risk alarak oynadık. Skoru 1-1'e getirdik. Bu sürede fazla pozisyona girdik. İstatistik olarak hiç kimse maçı 4-1 kaybettiğimize inanmaz. Ancak bu veriler bize bir şey kazandırmıyor. İkinci golde de kaptırdığımız topun ardından geriye düştük. Daha sonra risk aldık ancak Hatayspor hareketli oyuncularıyla bizim defanstaki dengesizliğimizi net bir şekilde değerlendirdi. Abartılı bir skorla 4-1 galip geldiler. İkinci devrede iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Yazık oldu bizim adımıza. Üzücü bir skor oldu. Önümüzde 3 önemli maçımız var. Bu maçlara hazırlanacağız." şeklinde görüş belirtti.

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Fuat Çapa: Hatayspor, hücumu ligimizde en iyi oynayan takım
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