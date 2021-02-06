Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası Erol Bulut'tan mağlubiyet açıklaması

Süper Lig'de 24. haftada Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kazanan tek golle Galatasaray oldu. Maçta tartışmalı pozisyonlar yaşandı. Fenerbahçe'nin bir golü VAR incelemesi sonrası ofsayt sebebiyle iptal edildi. Galatasaray bu galibiyetle Fenerbahçe ile puanını 48'e eşitledi ve averajla lider oldu.

EROL BULUT'TAN MAĞLUBİYET AÇIKLAMASI

Erol Bulut: Oyunun geneline baktığınızda 90 dakika boyunca daha çok pozisyona giren bir Fenerbahçe vardı. Fakat bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik ne yazık ki. Galatasaray'ın ilk şutu gol oldu. 2. yarıda da baskımız artırdık. İptal edilen golümüzün pozisyonuna henüz bakamadım. Ofsayt mı değil mi bilmiyorum. Daha izlemedim. Fenerbahçe'ye karşı çizgiler daha farklı çekiliyor. Daha önce birkaç maçta daha yaşadık."

"Kaybettiğimiz bir maç oldu. Taraftarlarımızı üzdüğümüzden dolayı üzgünüz. Galatasaray, 2. yarıda kontra ataktan gol bulmaya çalıştı. 2. Yarıda mücadele gücümüz biraz daha azaldı."