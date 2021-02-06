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: - maçı sonrası Erol Bulut'tan mağlubiyet açıklaması

haberleri... - derbisi Galatasaray'ın attığı tek golle 1-0 sona erdi. Net pozisyonların olduğu maçta tek gol sesi çıkarken Fenerbahçe'nin bir golü de VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Erol Bulut, "İptal edilen golümüzün pozisyonuna henüz bakamadım. Ofsayt mı değil mi bilmiyorum. Daha izlemedim. Fenerbahçe'ye karşı çizgiler daha farklı çekiliyor. Daha önce birkaç maçta daha yaşadık." İşte Erol Bulut'nu maç sonrası açıklamaları...

Giriş Tarihi: 6.2.2021 21:42 Son Güncelleme: 6.2.2021 21:55 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası Erol Bulut'tan mağlubiyet açıklaması

Süper Lig'de 24. haftada Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kazanan tek golle Galatasaray oldu. Maçta tartışmalı pozisyonlar yaşandı. Fenerbahçe'nin bir golü VAR incelemesi sonrası ofsayt sebebiyle iptal edildi. Galatasaray bu galibiyetle Fenerbahçe ile puanını 48'e eşitledi ve averajla lider oldu.

EROL BULUT'TAN MAĞLUBİYET AÇIKLAMASI

Erol Bulut: Oyunun geneline baktığınızda 90 dakika boyunca daha çok pozisyona giren bir Fenerbahçe vardı. Fakat bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik ne yazık ki. Galatasaray'ın ilk şutu gol oldu. 2. yarıda da baskımız artırdık. İptal edilen golümüzün pozisyonuna henüz bakamadım. Ofsayt mı değil mi bilmiyorum. Daha izlemedim. Fenerbahçe'ye karşı çizgiler daha farklı çekiliyor. Daha önce birkaç maçta daha yaşadık."

"Kaybettiğimiz bir maç oldu. Taraftarlarımızı üzdüğümüzden dolayı üzgünüz. Galatasaray, 2. yarıda kontra ataktan gol bulmaya çalıştı. 2. Yarıda mücadele gücümüz biraz daha azaldı."

MAÇ SONRASI ALİ KOÇ'TAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Ali Koç: Fotoğraflar, videolar farklı şeyler gösteriyor. Önemli olan gri kararların hep aleyhimize olması.

Ali Koç: Biz hakem kararlarının arkasına sığınmıyoruz. Çatır çatır oynayıp kazanmalıydık.

Ali Koç: Bu akşam yaşananlar şampiyonluğumuzun habercisi

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Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası Erol Bulut'tan mağlubiyet açıklaması
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