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TFF Başkanı 'den flaş açıklamalar! maçında küfür etmişlerdi...

Dün Kadıköy'de oynanan maçı öncesi Fenerbahçe locasında yer alan kişilerin Galatasaraylı oyuncu ve teknik heyete küfürler yağdırması çok tepki çekmişti. Yaşanan olaylarla ilgili TFF harekete geçecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı , Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde stada alınan 150 sağlık çalışanından küfür ettiği tespit edilenler hakkında soruşturma açılacağını açıkladı. İşte Nihat Özdemir'den flaş açıklamalar...

Giriş Tarihi: 7.2.2021 22:58 Son Güncelleme: 7.2.2021 23:10 ABONE OL
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş açıklamalar! Fenerbahçe Galatasaray maçında küfür etmişlerdi...

ASpor'a konu hakkında açıklamalarda bulunan Nihat Özdemir, "Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribünde Covid-19 aşısı yaptırmış 150 sağlık çalışanı vardı. Bu uygulama derbiye özel deneme amaçlıydı. Ancak maçta yaşanan olumsuz olaylardan dolayı tekrarlamayacağız. İnsanlara stada geliyor ama küfür ediyorlar. Ayıp değil mi?" dedi.

SADECE KULÜP, DEVLET PROTOKOLÜ

Bundan sonra statlara sadece kulüp ve devlet protokolünden kişiler alınacağının altını çizen Nihat Özdemir, "Bundan sonra sadece kulüp ve devlet protokolündeki kişiler olacak. Derbide yaşananlar ile ilgili elimizde temsilci raporları var, sorumluları pazartesi günü disiplin kuruluna sevk edeceğiz. İster kulüp olsun, isterse şahıs olsa asla çekinmeyeceğiz. Disiplin kurulunun yetmediği noktada savcılığa da şikayet edeceğiz. 6222'den haklarında işlem yapılmasını talep edeceğiz" şeklinde konuştu.

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TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş açıklamalar! Fenerbahçe Galatasaray maçında küfür etmişlerdi...
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