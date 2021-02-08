Ünlü iş adamı ve Fenerbahçe eski yöneticisi Abdullah Kiğılı, GÜNAYDIN'a önemli açıklamalarda bulundu. TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ilk teklif geldiğinde 'Sakın kabul etme' dediğini söyleyen Kiğılı, Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım için de "Haksız yere hapse girdi. 10 günde bir onu ziyarete giderdim, ağlayarak çıkardım oradan. Aziz Yıldırım'ın seçimi kaybetmesinin en büyük sebebi Fenerbahçe'nin şampiyon olmamasıydı" ifadelerini kullandı.



İşte Abdullah Kiğılı'nın açıklamaları...



- Sporla yakından ilgilisiniz, bir dönem Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlığını yaptınız...

"Evet. Hayatım boyunca yaptığım en zor görevdi. 'Allah beni bir daha bu göreve getirmesin' diyeceğim kadar stresli bir şey. Çok küfür yedim TFF Başkanı olduğum dönemde. Nihat Özdemir'e üzülüyorum. Nihat benim yakın arkadaşım. TFF başkanlık teklifi ona geldiğinde "Sakın kabul etme. Hayatın alt üst olur" demiştim. Nitekim de oldu. Hakemler hata yapar; TFF başkanını suçlarlar, futbolcular hata yapar; başkanı suçlarlar. Haksızlık yapılıyor Nihat'a. Her şeyde Nihat suçlanıyor. Ne yapsın Nihat, çıkıp maçı mı yönetsin? Hakemlerin durumuna da üzülüyorum. Görüyorum maç sonrası herkes çıkıp hakemleri de eleştiriyor. Kim daha çok sesini yükseltirse zaten hakemleri tesir altına almış oluyor. Büyük kulüplere değil ama olan küçük kulüplere oluyor."

AZİZ YILDIRIM HAKSIZ YERE HAPSE GİRDİ

- Nihat Özdemir, Fenerbahçe yönetimi ile yaşadığı gerilim sonrası kulüpten istifa etmişti. Siz Özdemir'e haksızlık yapıldığını düşünüyor musunuz?

"Tabii haksızlığa uğradı. TFF başkanıysan zaten haksızlığa uğrarsın. Futbolda unvanın yükseldi mi düşmanın da fazlalaşır. Fenerbahçe'de birlikte çalıştık onunla. 3 Temmuz sürecini de yaşadım. Çok zor günlerdi. Bir daha Allah bize böyle bir şey yaşatmasın. Fenerbahçe dışında başka hiçbir takım böyle bir süreci atlatamazdı. Bizim taraftarımız dünyanın hiçbir yerinde yok. Fenerbahçe'nin değil başka takımın başına gelseydi bunlar darmadağın olurdu. Aziz Yıldırım haksız yere hapse girdi. 10 günde bir onu ziyarete giderdim, ağlayarak çıkardım oradan."

AZİZ YILDIRIM'IN SEÇİMİ KAYBETMEMESİNİN EN BÜYÜK SEBEBİ ŞAMPİYONLUK

- 'Aziz Yıldırım Fenerbahçe için haksız yere hapse girdi' dediniz ama buna rağmen Ali Koç'u başkan seçti Fenerbahçe.

"Yıldırım böyle gitmemeliydi. Çok üzüldüm. Bu işte ahde vefa yoktur. Ülkemizdeki en büyük sorun bu. Günümüzdeki vefasızlık sporda da var. Aziz Yıldırım Fenerbahçe için hayatını ortaya koymuştu. Kulübe en büyük hizmeti yapan başkan Yıldırım'dır. Seçimlerde kaybetmesinin en büyük sebebi FB'nin şampiyon olmamasıydı. Uzun süre şampiyon olmayınca Yıldırım kaybetti. Ali Koç başkanlığında umarım bu sene FB şampiyon olur. Mesut Özil transferini çok önemli buluyorum. Şimdi "Mesut Milli Takım'da oynamadı" diye eleştiriyorlar. Çağırdınız da gelmedi mi? Buna bile laf atıyorlar."

- Ali Koç'la da birlikte çalışmıştınız, öyle değil mi?

"Tabii. Uzun süre rahatlıkla çalıştım. Ben Fenerium'a bakarken o eğitimden sorumluydu. Başkan adayıyken ziyaretime gelmişti, seçildikten sonra görüşmedik. Ali Koç sadece benimle değil, kimseyle pek konuşmuyor. Başkan seçildikten sonra kapımı sadece Erol Bilecik, Fenerium'la ilgili bilgi almak için çaldı. Ondan sonra da bir daha kimse aramadı. Benim zaten görev alma isteğim yok. Bu saatten sonra abi gibi destek isterlerse veririm."

- Türkiye'de siyaset-spor ilişkisi çok tartışılan bir konu...

"Siyasetin spora etkisi olduğunu düşünmüyorum. Kim gelirse gelsin siyaset futbolun içinde hiçbir zaman olmadı, olamaz da. Nihat gidip hakemle mi konuşacak bunu şampiyon yap diye? Ya da kulüp başkanlarıyla mı konuşacak şu şampiyon olsun diye? Akla mantığa sığmayan şeyler söyleniyor. Dedikodu bunlar hep."