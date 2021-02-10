Galatasaray Alanyaspor maçı CANLI İZLE - ZTK Galatasaray Alanyaspor maçı A Spor canlı yayın

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ASpor CANLI YAYIN

MAÇIN İLK 11'LERİ

GALATASARAY XI: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Onyekuru, Mohamed.

Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Onyekuru, Mohamed. ALANYASPOR XI: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Efecan, Salih Uçan, Davidson, Bareiro

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 15 gündür takımla çalışmalara katılamayan Sofiane Feghouli ile 3 gün önce Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Marcelo Saracchi, çeyrek final karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

BU SEZONKİ 2. MAÇ

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, bu sezon 2. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in ilk yarısında yine Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçı Alanyaspor 2-1 kazanmıştı. İki takım çeyrek final müsabakasını geçirdikten 10 gün sonra bu kez Alanya'da Süper Lig maçında karşılaşacak.