Galatasaray Alanyaspor maçı CANLI İZLE - ZTK Galatasaray Alanyaspor maçı A Spor canlı yayın

Galatasaray ile Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final maçında karşı karşıya geliyor. Ligin zirvesinde yer alan Galatasaray, rakibi Alanyaspor karşısında sahasında kazanarak adını yarı finale yazdırmak istiyor. Saat 20.45'te ilk düdüğün çalacağı mücadeleyi canlı izlemek isteyen sporseverler "Galatasaray Alanyaspor maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Galatasaray Alanyaspor maçı canlı izleme bağlantısı ve tüm detaylar şöyle;
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Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 15 gündür takımla çalışmalara katılamayan Sofiane Feghouli ile 3 gün önce Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Marcelo Saracchi, çeyrek final karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.
Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, bu sezon 2. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in ilk yarısında yine Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçı Alanyaspor 2-1 kazanmıştı. İki takım çeyrek final müsabakasını geçirdikten 10 gün sonra bu kez Alanya'da Süper Lig maçında karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Aytemiz Alanyaspor, yarın Galatasaray'a konuk oluyor. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak maçta Akdeniz ekibi zorlu rakibini geçerek yarı finale yükselmek istiyor.
Aytemiz Alanyaspor kupada 5. turda TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'u 5-1 yenerek son 16 turuna kaldı. Bu turda Süper Lig temsilcilerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan Akdeniz temsilcisi, rakibini 4-1'lik skorla geçerek çeyrek finale adını yazdırdı.
Alanyaspor'da hedef yarı final
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmada turuncu yeşilli-ekip, rakibi Galatasaray'ı geçerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. TT Stadı'nda bugün saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.