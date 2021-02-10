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maçı CANLI İZLE - ZTK maçı canlı yayın

(ZTK) çeyrek final maçları kapsamında , ’u sahasında konuk ediyor. ’de averaj üstünlüğüyle ilk sırada yer alan sar-kırmızılılar sahasında rakibi karşısında hata yapmamak ve yarı finale adını yazdırmak istiyor. ’nda oynanacak olan karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler “ maçı canlı izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) canlı yayın kanalı ve tüm detayları burada…

Giriş Tarihi: 10.2.2021 19:46 Son Güncelleme: 10.2.2021 19:46 ABONE OL
Galatasaray Alanyaspor maçı CANLI İZLE - ZTK Galatasaray Alanyaspor maçı A Spor canlı yayın

Galatasaray ile Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final maçında karşı karşıya geliyor. Ligin zirvesinde yer alan Galatasaray, rakibi Alanyaspor karşısında sahasında kazanarak adını yarı finale yazdırmak istiyor. Saat 20.45'te ilk düdüğün çalacağı mücadeleyi canlı izlemek isteyen sporseverler "Galatasaray Alanyaspor maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Galatasaray Alanyaspor maçı canlı izleme bağlantısı ve tüm detaylar şöyle;



Aşağıda yer alan A Spor canlı izleme bağlantısıyla maç saatinden itibaren karşılaşmayı kesintisiz olarak keyifle izleyebilirsiniz…

ASpor CANLI YAYIN

MAÇIN İLK 11'LERİ

  • GALATASARAY XI: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Onyekuru, Mohamed.
  • ALANYASPOR XI: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Efecan, Salih Uçan, Davidson, Bareiro

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 15 gündür takımla çalışmalara katılamayan Sofiane Feghouli ile 3 gün önce Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Marcelo Saracchi, çeyrek final karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

BU SEZONKİ 2. MAÇ

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, bu sezon 2. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in ilk yarısında yine Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçı Alanyaspor 2-1 kazanmıştı. İki takım çeyrek final müsabakasını geçirdikten 10 gün sonra bu kez Alanya'da Süper Lig maçında karşılaşacak.

ALANYASPOR'DA HEDEF YARI FİNAL

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Aytemiz Alanyaspor, yarın Galatasaray'a konuk oluyor. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak maçta Akdeniz ekibi zorlu rakibini geçerek yarı finale yükselmek istiyor.
Aytemiz Alanyaspor kupada 5. turda TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'u 5-1 yenerek son 16 turuna kaldı. Bu turda Süper Lig temsilcilerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan Akdeniz temsilcisi, rakibini 4-1'lik skorla geçerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Alanyaspor'da hedef yarı final
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmada turuncu yeşilli-ekip, rakibi Galatasaray'ı geçerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. TT Stadı'nda bugün saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

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Galatasaray Alanyaspor maçı CANLI İZLE - ZTK Galatasaray Alanyaspor maçı A Spor canlı yayın
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