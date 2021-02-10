Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Alanyaspor maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı! Ligde aldığı peş peşe galibiyetlerle liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, ZTK'da da yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Sarı kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak olan mücadeleyi kazanan takım yarı finale çıkmaya hak kazanacak. Zorlu geçmesi beklenen mücadele öncesinde, sarı kırmızılılarda önemli 3 eksik bulunuyor. Feghouli ve Saracchi sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Kaptan Arda Turan ise tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği için sahada yer alamayacak.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Alanyaspor karşısında büyük bir rotasyona gitmeyecek.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Belhanda, Emre Taşdemir, Gedson, Emre Kılınç, Mohamed, Babel
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Efecan, Bareiro, Davidson
Zorlu mücadeleye çok az bir süre kala, Galatasaray Alanyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi sorusunun yanıtı da belli oldu. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelenin yayın kanalı bilgileri açıklandı.
GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?
Galatasaray - Alanyaspor maçı 10 Şubat Çarşamba günü saat 20:45'te A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.
ABDULKADİR BİTİGEN DÜDÜK ÇALACAK
Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.
5 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de son oynadığı 5 müsabakadan da galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar son yenilgisini Beşiktaş deplasmanında alırken, daha sonra Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup etti.
Galatasaray'da Alanyaspor mücadelesi öncesinde Sofaine Feghouli ile Marcelo Saracchi'nin sakatlıkları bulunuyor.
İKİ TAKIMIN KUPA YOLU
Galatasaray kupaya 5. Tur'dan Darıca Gençlerbirliği maçı ile başladı. Sarı-kırmızılılar rakibini 1-0 ile geçti. Son 16 Turu'nda Yeni Malatyaspor'u penaltılarla geçerek çeyrek finale yükseldi. Alanyaspor ise 5. Tur'da Adanaspor'u 5-1, Son 16 Turu'nda da BB Erzurumspor'u 4-1 ile geçerek çeyrek finale çıktı.