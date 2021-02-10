Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Alanyaspor maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı! Ligde aldığı peş peşe galibiyetlerle liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, ZTK'da da yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Sarı kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak olan mücadeleyi kazanan takım yarı finale çıkmaya hak kazanacak. Zorlu geçmesi beklenen mücadele öncesinde, sarı kırmızılılarda önemli 3 eksik bulunuyor. Feghouli ve Saracchi sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Kaptan Arda Turan ise tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği için sahada yer alamayacak.

GALATASARAY ALANYASPOR KUPA MAÇI MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Alanyaspor karşısında büyük bir rotasyona gitmeyecek.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Belhanda, Emre Taşdemir, Gedson, Emre Kılınç, Mohamed, Babel

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Efecan, Bareiro, Davidson

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadeleye çok az bir süre kala, Galatasaray Alanyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi sorusunun yanıtı da belli oldu. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelenin yayın kanalı bilgileri açıklandı.