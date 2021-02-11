Josef de Souza: Umarım Mesut Özil, Türkiye'de bir şey yapamaz

Bu sezon Beşiktaş'ta başarılı bir sezon geçiren 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Fenerbahçe'de oynadığı süre boyunca şampiyonluk yaşamadığını belirterek, Beşiktaş'ta mutlu sona ulaşmak istediğini ifade etti.
"MESUT'UN ETKİLİ OLMAMASI İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"
Devre arası transfer döneminde dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olmasına da değinen Josef de Souza "Süper Lig'e büyük oyuncuların gelmesi her zaman iyidir. Özil'in gelişi de büyük dikkat çekti. Böyle oyuncuların gelmesi ligin kalitesini artırıyor. Umarım Mesut burada bir şey yapamaz ve Beşiktaş karşısında sahada etkili olmaması için elimden gelen her şeyi yapacağım" açıklamasında bulundu.
"BEŞİKTAŞ'TA İLK BAŞTA ŞÜPHEYLE KARŞILANDIM"
Fenerbahçe'de üç yıl boyunca oynadığını ifade eden Josef de Souza, Beşiktaş'a transfer olması sonrası takımda şüphe ile karşılandığını ifade etti. Souza "Fenerbahçe'de oynadığım için Beşiktaş'a ilk geldiğimde şüphe ile karşılandım. Zamanla bağlılığımı gösterdim ve taraftarın saygınlığını kazandım" değerlendirmesinde bulundu.