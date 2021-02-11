Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Josef de Souza: Umarım Mesut Özil, Türkiye'de bir şey yapamaz

: Umarım , Türkiye'de bir şey yapamaz

'ın sezon başında transfer ettiği 'nin eski yıldızı , Brezilya basınına konuştu. Siyah-Beyazlı takımdaki yaşadıklarını anlatan Josef, Fenerbahçe'nin yeni transferi 'le ilgili de açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 11.2.2021 16:12 Son Güncelleme: 11.2.2021 16:37 ABONE OL
Josef de Souza: Umarım Mesut Özil, Türkiye'de bir şey yapamaz

Bu sezon Beşiktaş'ta başarılı bir sezon geçiren 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Fenerbahçe'de oynadığı süre boyunca şampiyonluk yaşamadığını belirterek, Beşiktaş'ta mutlu sona ulaşmak istediğini ifade etti.

"MESUT'UN ETKİLİ OLMAMASI İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"
Devre arası transfer döneminde dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olmasına da değinen Josef de Souza "Süper Lig'e büyük oyuncuların gelmesi her zaman iyidir. Özil'in gelişi de büyük dikkat çekti. Böyle oyuncuların gelmesi ligin kalitesini artırıyor. Umarım Mesut burada bir şey yapamaz ve Beşiktaş karşısında sahada etkili olmaması için elimden gelen her şeyi yapacağım" açıklamasında bulundu.

"BEŞİKTAŞ'TA İLK BAŞTA ŞÜPHEYLE KARŞILANDIM"
Fenerbahçe'de üç yıl boyunca oynadığını ifade eden Josef de Souza, Beşiktaş'a transfer olması sonrası takımda şüphe ile karşılandığını ifade etti. Souza "Fenerbahçe'de oynadığım için Beşiktaş'a ilk geldiğimde şüphe ile karşılandım. Zamanla bağlılığımı gösterdim ve taraftarın saygınlığını kazandım" değerlendirmesinde bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Başkan Erdoğan'ın anayasa açıklamasında önemli detay
Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Kısıtlamalar kalkacak mı? Mutasyon virüste son durum
Son dakika: 6-0'lık Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı! "Bu iş şimdi tamam..."
Son dakika | Dışişleri Bakanlığından ABD'nin Osman Kavala açıklamasına sert tepki
SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı için alarm verildi! Valilik'ten flaş uyarı: Geliyor...
Son dakika haberi | Ünlü isim tedavisi olmayan hastalığa yakalandı! Ömür Gedik yaşadıklarını tek tek anlattı!
Son dakika: Okullar açılıyor! Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: İşte MEB'de yeni normal
Seren Serengil'den kavga çıkaracak sözler! Seren Serengil bu kez taze anne Buse Varol'u hedef aldı ortalık karıştı!
Son dakika: Fenerbahçe'de Arsene Wenger ismi heyecan yarattı! Erol Bulut'un tercihleri sinirleri gerdi...
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Canlı yayında Arsene Wenger iddiası... Erol Bulut yerine gelecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Josef de Souza: Umarım Mesut Özil, Türkiye'de bir şey yapamaz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA