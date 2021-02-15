Trabzonspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor!

TÜM TAKIM TESTE TABİ TUTULACAK

Bordo-mavili takımda yaşanan bu gelişme üzerine tüm takım teste tabi tutulacak. Bugün (Salı) yapılacak olan testten çıkacak sonuçlara göre antrenman programı düzenlenecek ve alt yapıdan bazı oyuncuların A takım kadrosuna dahil edilmesi kararlaştırılacak. Bu arada kulüp personelinde de Covid 19 vakalarına rastlandığı ve bu nedenle A takımın daha izole bir ortamda çalışmalarını yapacağı da ifade edildi.

Bu arada takımdaki bazı kalecilerin de salgın nedeniyle Başakşehir maçında oynayamayacak olması nedeniyle sezon başından itibaren A takımla birlikte antrenmanlara çıkan 18 yaşındaki file bekçisi Kağan Moradaoğlu da maça özel olarak hazırlanacak. Genç oyuncuyu teknik ekip psikolojik olarak maça hazır hale getirmeye çalışacak. U17 Milli takımında da görev yapan Kağan Moradaoğlu, 193 cm boyunda ve kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.