Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona’nın konuğu PSG! Barcelona PSG maçı hangi bu akşam hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam dev bir maç oynanacak. Barcelona ile Paris Saint Germain'in karşı karşıya geleceği mücadele tüm dünyadan futbolseverler tarafından takip edilecek. İki takımda rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde edebilmek için sahada mücadele edecek. Bu karşılaşmanın bir diğer önemi ise, 2016-2017 sezonundaki tarihe geçen eleme turunun rövanşı niteliğinde olacak olması. Karşılaşma öncesi futbolseverler, Barcelona PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman sorularına yanıt arıyor. İşte Barcelona PSG karşılaşmasına ilişkin ayrıntılar

DEVLER LİGİ TARİHİNE GEÇEN EŞLEŞME...

Şampiyonlar Ligi 2016-2027 sezonunda tarihi bir eşleşmeye sahne olmuştu. Barcelona ile PSG son 16 turunda karşılaşmış, Fransa'daki ilk maçı PSG 4-0 kazanarak rakibini adeta sahadan silmişti. Zorlu müsabakanın rövanşı ise Devler Ligi'nin unutulmaz maçları arasına girdi. Barcelona, PSG'yi 6-1 yenerek turu geçen taraf oldu. İspanyol ekibi, 4 farklı yenildiği bir maçın ardından tur atlayan ilk takım olarak tarihe geçti.

BARCELONA - PSG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Barceşona ile PSG arasındaki zorlu mücadele bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak. Öte yandan karşılaşmanın yayın kanalı belli oldu.