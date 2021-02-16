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’nde Barcelona’nın konuğu PSG! , saat kaçta?

son 16 turunda Barcelona sahasında Paris Saint Germain ile karşı karşıya gelecek. Tüm dünyadan futbolseverlerin dört gözle beklediği mücadele, 2016-2017 yılındaki tarihe geçen eşleşmenin rövanşı niteliğinde olacak. Hatırlanacağı üzere iki takımın son eşmesinde PSG’nin 4-0 kazandığı maçın rövanşında Barcelona 6-1 kazanmış ve tarihe geçen bir tura imza atmıştı. Futbolseverler bu akşam oynanacak karşılaşma öncesi, Barcelona PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman sorularına yanıt arıyor. Türkiye saati ile 23.00’da başlayacak olan karşılaşmanın ayrıntıları belli oldu.

Giriş Tarihi: 16.2.2021 15:56 ABONE OL
Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona’nın konuğu PSG! Barcelona PSG maçı hangi bu akşam hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam dev bir maç oynanacak. Barcelona ile Paris Saint Germain'in karşı karşıya geleceği mücadele tüm dünyadan futbolseverler tarafından takip edilecek. İki takımda rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde edebilmek için sahada mücadele edecek. Bu karşılaşmanın bir diğer önemi ise, 2016-2017 sezonundaki tarihe geçen eleme turunun rövanşı niteliğinde olacak olması. Karşılaşma öncesi futbolseverler, Barcelona PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman sorularına yanıt arıyor. İşte Barcelona PSG karşılaşmasına ilişkin ayrıntılar

DEVLER LİGİ TARİHİNE GEÇEN EŞLEŞME...

Şampiyonlar Ligi 2016-2027 sezonunda tarihi bir eşleşmeye sahne olmuştu. Barcelona ile PSG son 16 turunda karşılaşmış, Fransa'daki ilk maçı PSG 4-0 kazanarak rakibini adeta sahadan silmişti. Zorlu müsabakanın rövanşı ise Devler Ligi'nin unutulmaz maçları arasına girdi. Barcelona, PSG'yi 6-1 yenerek turu geçen taraf oldu. İspanyol ekibi, 4 farklı yenildiği bir maçın ardından tur atlayan ilk takım olarak tarihe geçti.

BARCELONA - PSG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Barceşona ile PSG arasındaki zorlu mücadele bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak. Öte yandan karşılaşmanın yayın kanalı belli oldu.

BARCELONA - PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LER...

Barcelona: Stegen, Mingueza, Jong, Lenglet, Alba, Pjanic, Busquets, Pedri, Dembele, Griezmann, Messi

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Gueye, Paredes, Kean, Veratti, Mbappe, Icardi

BARCELONA PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Devler Ligi'nde en çok beklenen mücadele olan Barcelona PSG maçı beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR...

Barcelona'da Coutinho, Braitwaite, Ansu Fati, Pique, Sergi Roberto ve Ronald Araujo sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. PSG'de Angel Di Maria, Neymar ve Juan Bernat forma giyemeyecek, Veratti ve Rafinha'nın ise maç saatine kadar yetişmeleri bekleniyor.

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Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona’nın konuğu PSG! Barcelona PSG maçı hangi bu akşam hangi kanalda, saat kaçta?
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