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- maç özeti izle

ilk maçında , evinde ağırladığı 'e 4-1 kaybetti. Karşılaşmanın özet görüntülerini haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.2.2021 08:51 ABONE OL
Barcelona - Paris Saint Germain maç özeti izle

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile Paris Saint Germain karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleden 4-1'lik skorla galip gelen Fransa ekibi, çeyrek final turu için avantajı kaptı.

Fransız ekibine galibiyeti getiren goller 32, 65 ve 85'te Kylian Mbappe ve 70'te Moise Kean kaydetti. Barcelona'nın tek golünü ise 27'de penaltıdan Lionel Messi attı. Karşılaşmada attığı 3 golle takımına galibiyeti getiren Mbappe, Camp Nou'da Andriy Shevchenko'dan sonra hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

Öte yandan Paris Saint-Germain bu galibiyetle, yine 1997 senesinden bu yana Camp Nou'da kazanan ilk Fransız ekibi olarak kayıtlara geçti.

Rövanş mücadelesi, 10 Mart TSİ 23.00'te Parc de Princes'te oynanacak.

https://tr.beinsports.com/haber/barcelona-1-4-psg

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Barcelona - Paris Saint Germain maç özeti izle
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