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ile FIFA'lık olan , ’nde geceye damga vurdu!

Bir dönem Süper Lig ekiplerinden ’a transfer olan ve Rize’den adeta kaçan , bu davranışı nedeniyle FIFA’dan 4 ay men cezası almıştı. Bu hareketiyle Türk futbolseverlerin aklına kazınan İranlı golcü, şu sıralar Porto’da forma giyiyor. İşte, dün gece oynanan Porto-Juventus maçına da damga vuran Mehdi Taremi’nin, Türkiye’ye uzanan ilginç hikayesi…

Giriş Tarihi: 18.2.2021 09:14 Son Güncelleme: 18.2.2021 09:30 ABONE OL
Çaykur Rizespor ile FIFA'lık olan Mehdi Taremi, Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vurdu!

Son 16 tur karşılaşmalarıyla geri dönen Şampiyonlar Ligi'nde, gecenin maçı Porto ile Juventus arasında oynandı. Cristano Ronaldolu İtalyan devini yıkan Porto, 2-1'lik galibiyeti ile rövanş öncesi avantaj sağladı.

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın yedek soyunduğu ve 35. dakikada sakatlanan Chiellini'nin yerine oyuna dahil olduğu maçta, Porto maça hızlı başladı ve İranlı golcü Mehdi Taremi'nin 61. Saniyede bulduğu golle maça 1-0 önde başladı. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Porto, ikinci yarının da hemen başında Moussa Marega ile 46. dakikada skoru 2-0 yaptı.

Porto'nun gollerine 82'de karşılık veren Juventus, Chiesa'nın golüyle farkı 1'e indirse de, maçın geri kalanında gol sesi çıkmadı ve Porto evinde 2-1 kazanarak rövanş öncesi avantajı kaptı.

İRANLI GOLCÜ'NÜN TÜRKİYEYE UZANAN HİKAYESİ

61. saniyede attığı golle kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü kaydeden İranlı golcü Mehdi Taremi, bir dönem Süper Lig'den Çaykur Rizespor'a transfer olmuştu.

2016-2017 sezonunda Rizespor'a bedelsiz olarak transfer edilen Taremi, ülkesinde kendisi için yapılan baskılara dayanamadı. İranlı futbolseverler tarafından, ülkesine dönmesi için yapılan baskılara daha fazla dayanamayan Mehdi Taremi, adeta Rize'den kaçarak eski takımı Persepolis'e geri döndü.

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*Fotoğraf Ajansspor'dan alınmıştır.

Bunun üzerine konuyu FIFA'ya taşıyan Çaykur Rizespor, davayı kazanmış ve FIFA tarafından Mehdi Taremi'ye 4 ay futboldan men cezası verilmiş, İran ekibi Persepolis'e ise iki dönem transfer yasağı cezası konulmuştu.

Juventus'u 2-1 mağlup ederek çeyrek final için avantaj yakalayan Porto, 9 Mart Salı günü TSİ 23.00'te İtalya'da oynanacak rövanş maçına çıkacak.

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Çaykur Rizespor ile FIFA'lık olan Mehdi Taremi, Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vurdu!
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