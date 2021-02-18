Çaykur Rizespor ile FIFA'lık olan Mehdi Taremi, Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vurdu!

2016-2017 sezonunda Rizespor'a bedelsiz olarak transfer edilen Taremi, ülkesinde kendisi için yapılan baskılara dayanamadı. İranlı futbolseverler tarafından, ülkesine dönmesi için yapılan baskılara daha fazla dayanamayan Mehdi Taremi, adeta Rize'den kaçarak eski takımı Persepolis'e geri döndü.

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*Fotoğraf Ajansspor'dan alınmıştır.