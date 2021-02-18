Son dakika: Lille'in konuğu Ajax! Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde salı ve çarşamba günü oynanan maçlarla heyecan başlarken, bu akşam ise sahne Avrupa Ligi'ndeki takımlarda olacak. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in başarıyla formasını terlettiği Lille ise Ajax'ı konuk edecek. İşte son detaylar ve Avrupa Ligi'nde program...

Milan, Celtic ve Sparta Prag'la aynı grupta yer alan Lille, ikinci olarak son 32 turuna yükselmişti. Fransız ekibi, bu akşam oynanacak maçta Burak Yılmaz'dan yararlanamayacak. Sakatlığı henüz tam olarak iyileşmeyen Burak müsabakanın kadrosuna alınmadı. Lille'de sağ bekte Zeki Çelik, hücumda Jonathan David'in yanında Yusuf Yazıcı'nın oynaması bekleniyor.