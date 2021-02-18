Son dakika: Lille'in konuğu Ajax! Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde salı ve çarşamba günü oynanan maçlarla heyecan başlarken, bu akşam ise sahne Avrupa Ligi'ndeki takımlarda olacak. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in başarıyla formasını terlettiği Lille ise Ajax'ı konuk edecek. İşte son detaylar ve Avrupa Ligi'nde program...
Milan, Celtic ve Sparta Prag'la aynı grupta yer alan Lille, ikinci olarak son 32 turuna yükselmişti. Fransız ekibi, bu akşam oynanacak maçta Burak Yılmaz'dan yararlanamayacak. Sakatlığı henüz tam olarak iyileşmeyen Burak müsabakanın kadrosuna alınmadı. Lille'de sağ bekte Zeki Çelik, hücumda Jonathan David'in yanında Yusuf Yazıcı'nın oynaması bekleniyor.
Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi'nde başlayan Ajax, Liverpool ve Atalanta'nın arkasında kaldı ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Hollanda ekibinde doping yaptığı için ceza alan as kaleci Andre Onana ve UEFA'ya adı bildirilmeyen Sebastien Haller Fransa'ya götürülmedi.
LILLE - AJAX MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Stade Pierre-Mauroy'de oynanacak Lille-Ajax mücadelesi saat 23.00'te başlayacak ve beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. Maçta Ivan Kruzliak düdük çalacak.
MUHTEMEL 11'LER...
Lille: Mike Maignan, Reinildo, Jose Fonte, Sven Botman, Zeki Çelik, Luiz Araujo, Benjamin Andre, Renato Sanches, Jonathan Bamba, Yusuf Yazıcı, Jonathan David.
Ajax: Maarten Stekelenburg, Nicolas Tagliafico, Daley Blind, Perr Schuurs, Noussair Mazraoui, Edson Alvares, Ryan Gravenberch, Antony, Davy Klaassen, Dusan Tadic, Sebastian Haller.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu, son 32 turundaki 16 karşılaşmayla devam edecek. Turnuvada son 16 turuna kalacak takımlar, 24 ve 25 Şubat'taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.
MAÇLARIN PROGRAMI ŞÖYLE:
20.55 Real Sociedad (İspanya) - Manchester United (İngiltere)
20.55 Wolfsberger (Almanya) - Tottenham (İngiltere)
20.55 Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda)
20.55 Slavia Prag (Çekya) - Leicester City (İngiltere)
20.55 Young Boys (İsviçre) - Bayer Leverkusen (Almanya)
20.55 Kızılyıldız (Sırbistan) - Milan (İtalya)
20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Club Brugge (Belçika)
20.55 Braga (Portekiz) - Roma (İtalya)
20.55 Krasnodar (Rusya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
23.00 Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda)
23.00 Benfica (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)
23.00 Molde (Norveç) - Hoffenheim (Almanya)
23.00 Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23.00 Antwerp (Belçika) - Rangers (İskoçya)
23.00 Granada (İspanya) - Napoli (İtalya)
23.00 Salzburg (Avusturya) - Villarreal (İspanya)