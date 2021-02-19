Son dakika: Başakşehir - Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu

MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

ABDULLAH AVCI: BAŞAKŞEHİR'İ ÇOK CİDDİYE ALIYORUZ

Abdullah Avcı: Buraya tekrar gelmek çok güzel... Güzel duygular ve güzel anılar var buralarda. Bu stada ilk defa rakip antrenör olarak geliyorum. Hayatımın büyük bir bölümü burada geçti. Geçen senenin şampiyonu ile maç yapacağız. Oyun bulmaya çalışıyorlar. Çok ciddiye alıyoruz.

"BURADAN GÜZEL HİKAYELER VE ANILARLA AYRILMAK İSTİYORUM"

Abdullah Avcı: Aykut Hoca geldikten sonra iki şekilde oynuyorlar. Ona göre oynayacağız biz de. Her iki tarafta da değerli eksik oyuncular ama biz beraber oynamaya alışmaya çalışan bir takımız. Ben buradan yine güzel hikayeler ve anılarla ayrılmak istiyorum.

Abdullah Avcı: Kağan zaten sezon başından beri bizimle. Hepsi ileriye dönük ve Trabzonspor'un bir parçaları olacaklar. Bu maçlar onların lehlerine. Bu fırsatı değerlendireceklerini umuyorum. Umarım Kağan, Erce bu gibi genç yatırımlar var. Umarım karşılığını alırız.

AYKUT KOCAMAN: "TRABZONSPOR ÇOK İYİ BİR PERİYOD GEÇİRİYOR"

Aykut Kocaman: Trabzonspor önemli bir ritim yakaladı. Maç başına yüksek puan ortalamasını yakaladılar. Çok başarılı bir periyod geçirdiler.

Aykut Kocaman: Bizim açımızdan bakıldığında bu durum tam ters. Kuvvetli kadromuz var fakat yaşadığımız bir gerçek var ve düşme hattında olan bir Başakşehir var. Üst üste 4 maçını kaybetmiş Başakşehir ve üst üste 6 maç kazanmış Trabzon. Bugün bu istatistik değişebilir.

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Trabzonspor'u konuk ettiği son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen Başakşehir (4G 3B), son yenilgisini gol atamadığı son karşılaşmada aldı (Ocak 2012'de 0-1).

Trabzonspor'un 2015/16 sezonundan bu yana Süper Lig'de mağlup edemediği tek rakibi Başakşehir (5B 6M).

Süper Lig'de oynadığı son dört maçtan puan çıkaramayan Başakşehir, en son üst üste beş yenilgi aldığında takımın başında şu an Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı vardı (2010/11).