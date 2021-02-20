Son dakika: Altay Bayındır'ın ilginç kaleci olma hikayesi! Antrenmana kaleci gelmeyince...

"BEN DEĞER VERDİĞİM İSİMLER DIŞINDA KONUŞULANLARI ÇOK KALE ALMIYORUM"

Sarı lacivertlilerin file bekçisi, Türkiye'de taraftarların ve futbol dışındaki insanların futbol hakkında haklı-haksız birçok eleştirisi olduğunu ve bu nedenle Türkiye'de futbol oynamanın zor olduğunu dile getirdi. Altay, "Ben sadece ülkemizde futbol oynadım. Dolayısıyla bizim ülkemizde futbol oynamanın zor olduğunu söyleyebilirim."

"Türkiye'de futbolu herkes futbolculardan, teknik direktörlerden fazla biliyor. Sokaktaki vatandaşlarımız bile çok fazla bilgi sahibiler. Doğal olarak televizyonu açıp izlediklerinizle alakalı bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Bazen bir olayın nasıl ya da ne şekilde olduğunu düşünmeden sen de yorumunu katmak istiyorsun. Ancak bunun sonuçlarını düşünen pek fazla insan yok."

"Dolaysıyla bu durum futbolcuları da yoruyor. Ben değer verdiğim isimler dışında konuşulanları çok kale almıyorum. Hocalarımız ve değer verdiğim insanların söyledikleri çok önemli. Ancak bu konuşulanlar beni yordu demiyorum. Sadece bazı durumlara karşı dik durmak için bazen yaşını yaşamaman gerekiyor. Yaşının üzerinde düşünmen gerekiyor. Böylece sıkıntıların düzeyi ne olursa olsun yaşadıklarının ardından yolunda sağlam şekilde yürüyebiliyorsun" ifadelerini kullandı.