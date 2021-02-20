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Puan Durumu: ile 26. Hafta fikstür ve maç sonuçları

’in 26. Haftasında müsabakalar sürerken, ligin zirvesinde yer alan ’ın bugün oynadığı maçında 3 puanın sahibi olmasıyla ligdeki puan durumu sıralamasında son durumun ne olduğunu öğrenmek isteyen futbolseverler ve güncel Süper Lig sıralaması nasıl? sorusuna yanıt aranıyor. ile 20 Şubat Süper Lig sıralaması-26. hafta fikstürü ve maç sonuçları bilgileri…

Giriş Tarihi: 20.2.2021 23:15 Son Güncelleme: 20.2.2021 23:15 ABONE OL
Süper Lig Puan Durumu: 20 Şubat Süper Lig güncel puan durumu sıralaması tablosu ile 26. Hafta fikstür ve maç sonuçları

Türkiye'nin en prestijli futbol ligi olan Süper Lig'de 26. Hafta mücadelesi takımlar arasında sürüyor. Ligin zirvesinde liderlik mücadelesinde rekabet giderek artarken hali hazırda liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor deplasmında ev sahibi ekibi tek golle mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırması sonrası güncel sıralamanın nasıl şekillendiğini öğrenmek isteyen spor severler 20 Şubat Süper Lig puan durumu ve güncel Süper Lig sıralaması nasıl? sorusuna yanıt arıyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU VE SIRALAMA TABLOSU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile güncel Süper Lig puan durumu sıralama tablosu ve 26. hafta fikstürü ve maç sonuçları detayları şöyle;

SÜPER LİG SIRALAMA TABLOSU

SÜPER LİG 26. HAFTA FİKSTÜR - MAÇ SONUÇLARI


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Süper Lig Puan Durumu: 20 Şubat Süper Lig güncel puan durumu sıralaması tablosu ile 26. Hafta fikstür ve maç sonuçları
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