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, 'yı 2-1 mağlup ederek 'de zirveye gözünü dikti!

'in 25. haftasında oynanan - maçında, ev sahibi Leicester, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak puanını 49'a yükseltti.

AA
Giriş Tarihi: 21.2.2021 20:43 Son Güncelleme: 21.2.2021 20:44 ABONE OL
Leicester City, Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek Premier Lig'de zirveye gözünü dikti!

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Leicester City, deplasmanda Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti.

Leicester ekibi, Villa Park'ta oynanan maçın ilk yarısını 19. dakikada James Maddison ve 23. dakikada Harvey Barnes'in golleriyle 2-0 önde kapattı.

Ev sahibi Aston Villa, 48. dakikada Bertrand Traore ile farkı bire indirse de kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Leicester City'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giydi, Cengiz Ünder ise yedek bekledi.

Puanını 49'a yükselten Leicester ekibi maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşirken, Aston Villa 36 puanla 8. sırada kaldı.

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Leicester City, Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek Premier Lig'de zirveye gözünü dikti!
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