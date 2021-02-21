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Son dakika: 'tan Ghezzal operasyonu! detayı...

Son dakika... Süper Lig'de şampiyonluk yarışının içinde olan , bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda daha güçlü bir takım kurmanın planlarını yapan siyah-beyazlılar, kiralık oyuncularını kadroda tutmak için harekete geçti. Önceliği Rosier'e veren Kartal, gösterdiği performansla tam not alan Ghezzal için de İngiliz ekibi ile temas kurdu. 'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, 'ne gidilmesi durumunda Cezayirli ismin bonservisini almayı planlıyor.

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 21.2.2021 08:01 Son Güncelleme: 21.2.2021 08:04 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'tan Ghezzal operasyonu! Şampiyonlar Ligi detayı...

Son dakika... Beşiktaş yönetimi, sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan futbolcular ve kulüpleriyle şimdiden söz kesmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Bonservisini almak istediği oyuncular arasında ilk sıraya Valentin Rosier'i koyan siyah-beyazlılar, Rachid Ghezzal'ın kulübü Leicester City ile de temas kurdu. Cezayirli oyuncu için Premier Lig temsilcisiyle bonservis beklentileri noktasında yönetim tarafından görüşme gerçekleştirildi.

DEVLER LİGİ BELİRLEYİCİ OLACAK
İngiliz ekibi, Ghezzal ile ilgili niyetlerini ileten Beşiktaş'a, "Bonservis konusunu şimdi değil sezon sonu görüşelim" yanıtı verdi.

Siyah-beyazlılar, özellikle Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesi durumunda Cezayirli oyuncuyla yola devam etme şartlarını zorlayacak. Performansı yükselen ve ikinci baharını yaşayan Ghezzal'ı 2018'de 14 milyon Euro'ya transfer eden Leicester City'nin 5 milyon Euro üzerinde bonservis beklentisi bulunuyor.

MENSAH İÇİN KARAR VERİLMEDİ

Siyah beyazlıların Kayserispor'dan 500 bin Euro kiralama ücreti ve 4.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Bernard Mensah için henüz karar verilmedi. Ganalı futbolcunun inişli çıkışlı performansı nedeniyle sezon sonunda durumuna bakılacak. Bu sezon 25 resmi karşılaşmada forma giyen Mensah, 4 gol 1 asiste imza attı.

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Son dakika: Beşiktaş'tan Ghezzal operasyonu! Şampiyonlar Ligi detayı...
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