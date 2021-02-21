Son dakika: Fenerbahçe'de artık şef konuşacak! Göztepe maçında gözler Mesut Özil'in üzerinde...

Son dakika: Eleştirilmesine rağmen Fenerbahçe'nin zirvede kalması, kalan haftalar için umut veriyor. Yenilerin takıma girmesi, sakatların dönmesiyle, kötü oynarken kazanan takım, 'daha iyiyi' bulduğunda önünü açacak. Karagümrük kırılma maçıydı, Göztepe karşısında ise yeni hayallerin peşine düşecekler.
Mesut'un olduğu bir takımın hedefinin olmaması mümkün değil. Özellikle üçüncü bölgedeki sorunları çözecek en 'yetkin' isim artık ilk 11 oyuncusu. Karagümrük maçında iki gole de katkı yaptı Mesut, şimdi organizasyonu aklına işleyecektir.
YENİ BİR DÜZENE BAKACAKTIR
Erol Bulut, Pelkas sonrası, İrfan Can ve Gustavo'ya da kavuştuğunda yeni bir düzen arayacaktır. Mesut Özil'in paylaşımlarına baktığımız zaman sorumluluğu üzerine alıyor, taraftara pozitif mesajlar veriyor, "Ben buradayım" diyor. Yani; bundan sonra Mesut'un takımını seyretmeye başlayacağız. Orkestra, şefini buldu. Kalan zaman, doğru akordu bulup uyumu yakalayan takım oyunu için geçecek.
TRABZON ÖNCESİ VERİLERİ GÖRECEĞİZ
Fenerbahçe'nin kazanan ama keyif vermeyen oyun şablonu, değişimin ilk testine Göztepe ile girecek. Bu 90 dakika, sonraki Trabzonspor maçı için de doğru verileri taşıyacak. Szalai-Tisserand ikilisini ilk kez görebiliriz. Pelkas ile Mesut'un pas ilişkisinde olacak gözler. Sosa'nın liderliği ele alması bekleniyor. Bu maç Fenerbahçe'nin potansiyel tehlikesi için ölçüm özelliği taşıyor.
GÖZLER MESUT'UN ÜZERİNDE
Geçen hafta 2-1 kazanılan Karagümrük maçında F.Bahçe formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkan Mesut Özil'in kullandığı serbest atışta Thiam golü atmıştı. 81 dakika sahada kalıp yüzde 96'lık pas isabeti ile oynayan yıldız oyuncu, Göztepe karşısında sarı-lacivertlilerin en önemli silahı olacak.
PELKAS İKİNCİ YARIDA
Sakatlığı sebebiyle takımdan 4 maçtır ayrı kalan Fenerbahçe'nin yetenekli oyuncularından Dimitris Pelkas, Göztepe maçıyla geri dönüyor. Hafta içinde takımla çalışan Yunan futbolcuyu teknik direktör Erol Bulut'un ikinci yarıda oyuna almayı düşündüğü öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak antrenman eksiği bulunan Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak ise kadroda olmayacak.
5 OYUNCU SINIRDA
Fenerbahçe'de Göztepe karşılaşması öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Enner Valencia, Mert Hakan Yandaş ve Sinan Gümüş bugün sarı kart görmeleri durumunda kritik Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER...
Fenerbahçe: Altay, Sangare, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Valencia, Osayi, Mesut, Thiam.
Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Burekovic, Esiti, Halil, Obinna, Soner, Ndiaye, Jahovic
GÖZTEPE'NİN İSTANBUL'DA GALİBİYETİ YOK
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe-Göztepe maçında hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.
Ligde son 5 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan Göztepe, 26. haftaya 11. sırada girdi. Bu sezon şimdiye kadar 12 deplasman maçında 10 puan toplayan Göztepe, dış sahada sadece Demir Grup Sivasspor ve İttifak Holding Konyaspor'u mağlup etti.
Bu sezon İstanbul'da çıktığı 4 karşılaşmada galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'a 2-1, Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir'le golsüz berabere kaldı. Son antrenmanını bugün İzmir'de gerçekleştirecek Göztepe'de eksik oyuncu bulunmuyor. Son 11 müsabakada sadece derbi maçta Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe, ilk devrede İzmir'deki müsabakada Göztepe'yi 3-2 yenmişti.
Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'de 53 kez birbirlerine rakip oldular. İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 82-38 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-2 kazanmıştı.