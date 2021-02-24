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Son dakika! kalecisi hasteneye kaldırıldı

Son dakika... TFF 1.Lig’in 23. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelede fenalaşan Adanaspor kalecisi kendini yere bıraktı. İlk müdahalesi yapılan Karacic daha sonra hastaneye kaldırıldı. Genç kalecinin tansiyonunun düştüğü ifade edildi.

Giriş Tarihi: 24.2.2021 14:22 Son Güncelleme: 24.2.2021 14:28 ABONE OL
Son dakika! Adanaspor kalecisi Goran Karacic hasteneye kaldırıldı

TFF 1.Lig'in 23. haftasında Giresunspor ile karşılaşan Adanaspor'da kaleci Goran Karacic, maç esnasında fenalaşıp kendini yere bıraktı. Ambulans ile sahaya giren sağlık ekipleri genç kaleciyi hastaneye kaldırdı.

Adanaspor TFF 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşıyor. Maçın 23. dakikasında turuncu-beyazlı ekibin kalecisi Goran Karacic (24), kurtarış yaparken fenalaşıp kendini yere bıraktı.

Saha kenarında bekleyen sağlık ekibi, hemen ambulans ile sahaya girerek Karacic'i sedyeyle ambulansa bindirdi. Karacic'in tansiyonunun düştüğü öğrenilirken genç kaleci hastaneye kaldırıldı. Bu sırada Goran Karacic yerine kaleye Burak Çapkınoğlu geçti.

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Son dakika! Adanaspor kalecisi Goran Karacic hasteneye kaldırıldı
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