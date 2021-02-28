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: Başkanı 'ndan Yaşar Kemal Uğurlu açıklaması! "Uzaydan bile penaltı..."

Başkanı , derbisinin ardından açıklamalarında bulundu. Ahmet Ağaoğlu, Yaşar Kemal Uğurlu'nun maçı çok kötü yönettiğini Bakasetas ile Valencia pozisyonunda uzaydan bile bakıldığında penaltı olduğunun göründüğünü ifade ederken hakemin maçın önüne geçtiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 28.2.2021 21:15 Son Güncelleme: 28.2.2021 21:26 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Yaşar Kemal Uğurlu açıklaması! Uzaydan bile penaltı...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan son dakika açıklamaları! Ahmet Ağaoğlu, Yaşar Kemal Uğurlu'nun maçın önüne geçtiğini açıklarken son anlardaki pozisyonun kesinlikle penaltı olduğunu vurguladı.

İŞTE AHMET AĞAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI!

"YAŞAR KEMAL UĞURLU BAZILARINI YILDIZI OLABİLİR..."

"Yaşar Kemal Uğurlu, Süper Kupa finalinde de sıkıntılıydık. Gerçekten bu kadar yetenekli hakemse bizim maçların haricine her maça verebilirler. İyi oynamadık evet ama hiçbir şekilde hakem maçın önüne geçmemeli. Bu hakem bazılarına uğurlu gelebilir, bazılarının yıldızı olabilir.

"BAKASETAS POZİSYONU NET PENALTI!"

Geçen sezondan beri kendisinden çekmediğimiz kalmadı. Bu kadar üst üste hatayı bizim maçlarda yapıyorsan ya gideceksin kendini eğiteceksin ya da bu işi bırakacaksın. Hakem bu maçın önüne geçmemeliydi ama maalesef geçti. Biz kendi problemlerimiz çözeriz ama hakem kararlarının tartışıldığı konuşulduğu bir maç oldu. Valencia'nın Bakasetas'a yaptığı hareketi uzaydan inceleseniz yine de penaltı!

6 haftalık seri bunlar bir şey ifade etmiyor. Önümüzdeki Kasımpaşa ve Alanya maçlarını kazanmak istiyoruz. Hakemlerle ilgili konuşmaktan sakındık. Kazandığımız maçlarda da hakem hataları vardı.

"DEMEK Kİ SIKINTI MHK'DA DEĞİL!"

4 MHK değişiyorsa demek ki sıkıntı MHK'da değil. Yarın Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sıkıntısı olursa bunun tepkisini hep beraber vermemiz lazım.

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Son dakika: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Yaşar Kemal Uğurlu açıklaması! "Uzaydan bile penaltı..."
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