Son dakika: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Yaşar Kemal Uğurlu açıklaması! "Uzaydan bile penaltı..."

"BAKASETAS POZİSYONU NET PENALTI!"

Geçen sezondan beri kendisinden çekmediğimiz kalmadı. Bu kadar üst üste hatayı bizim maçlarda yapıyorsan ya gideceksin kendini eğiteceksin ya da bu işi bırakacaksın. Hakem bu maçın önüne geçmemeliydi ama maalesef geçti. Biz kendi problemlerimiz çözeriz ama hakem kararlarının tartışıldığı konuşulduğu bir maç oldu. Valencia'nın Bakasetas'a yaptığı hareketi uzaydan inceleseniz yine de penaltı!

6 haftalık seri bunlar bir şey ifade etmiyor. Önümüzdeki Kasımpaşa ve Alanya maçlarını kazanmak istiyoruz. Hakemlerle ilgili konuşmaktan sakındık. Kazandığımız maçlarda da hakem hataları vardı.