Bugün zorlu maçta Trabzonspor ve Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç öncesi Fenerbahçe 51 puanla 3.sırada yer alırken, son 7 maçını kazanan Trabzonspor 48 puanla 4. sırada yer alıyor. Zirve yarışını da yakından ilgilendiren maçta iki takımda da önemli isimler sahada olacak. Trabzonspor'da Uğurcan, Hugo, Edgar, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny, Ekuban... Fenerbahçe'de ise Altay, Gökhan, Sosa,Szalai, Pelkas, Valenci, Thiam ve Mesut Özil ön planda olacak isimler...

UĞURCAN / ALTAY

Süper Lig'in en formda iki kalecisinin karşı karşıya geleceği mücadeleye kadar, Trabzonspor kalecisi Uğurcan 9 olan golsüz maç sayısıyla ligin en iyi ikinci ismi olurken, Altay ise 7 maçta gol izni vermedi. Altay yüzde 73, Uğurcan ise yüzde 76'lık kurtarış yüzdesiyle takımlarının kalesini koruyor. Öte yandan Altay her maç ortalama 2.7, Uğurcan ise 3.1 karşı karşıya kurtarışa imza atıyor.