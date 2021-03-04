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Lig şampiyonuna piyango! Servet Yardımcı açıkladı...

Gözler bugün Riva'da yapılacak önemli zirveye çevrildi. 14.00'teki toplantıda UEFA Ulusal Federasyonlar Direktörü Lakoviç ve UEFA Kulüp Müsabakaları yöneticisi Anselmo, kulüp başkanlara sunum yapacak. TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı,"Takım sayısı 36’ya çıkarsa şampiyonumuzun gitme ihtimali çok yükselecek. 11 ve 12. sıradaki ülkelere de artı 2 kontenjan verilmesini tavsiye ettik” dedi.

FATİH DOĞAN FATİH DOĞAN
Giriş Tarihi: 4.3.2021 09:02 Son Güncelleme: 4.3.2021 09:08 ABONE OL
Lig şampiyonuna piyango! Servet Yardımcı açıkladı...

Gözler bugün Riva'da yapılacak önemli zirveye çevrildi. 14.00'teki toplantıda UEFA Ulusal Federasyonlar Direktörü Lakoviç ve UEFA Kulüp Müsabakaları yöneticisi Anselmo, başkanlara sunum yapacak. Bu önemli toplantı öncesi TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı şunları söyledi: "Uzun zamandır bir Süper Lig projesi var. Bunun da başını M. United, Real Madrid ve Juventus gibi takımlar çekiyor. Bunlar, 'Biz artık 20 takımlı bir lig yapalım. 15 takım sürekli orada oynasın. 5 ekibi diğer federasyonlardan alalım' diyor. İşte o zaman biterdik biz... Büyük ihtimalle bu 5 takım Hollanda, Avusturya, Belçika gibi ülkelerden olurdu. UEFA buna kesinlikle karşı çıktı. Çünkü Avrupa futbolunun ölümü demekti bu. UEFA için yerel ligler çok önemli."

HER TAKIM DENK RAKİPLERLE OYNUYOR

"UEFA 2024 sonrası için çalışmalarını yapıyor. Buna 'Swiss System' (İsviçre Sistemi) diyorlar. Bu sisteme göre; her takım kendi ayarındaki rakiplerle oynuyor. Takım sayısını 36 yapıp, maç sayısını arttırmayı planlıyorlar. 36 takımın kabul görmesi yüksek bir ihtimal. Sayı 36'ya çıkarsa Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan kulübün gitme şansı daha fazla olacak."

KARŞILAŞMA SAYISI 125 YERİNE 225 OLACAK

Ekstra 4 kontentajın birinden Fransa yararlanacak. Biz, UEFA'ya "2 kontenjanı kulüpler sıralamasında 11 ve 12. basamakta bulunan ülkelerin şampiyonlarına sağlayın" diyerek tavsiyede bulunduk. Sıralamamız çok aşağıda; 14 ama ileride biz 12 veya 13 de olsak katılım imkânına sahip oluyoruz. Swiss System'de her takıma bir şans veriliyor. İlk 8 bir üst tura çıkıyor. 9 ve 24. takımlar play-off oynayarak son 8 takımı belli edip son 16'yı oluşturuyor. Maç sayısı 125 yerine 225'e çıkıyor. Daha çok gelir de elde ediliyor, play-offlarda ise tek maç olacak.

CENGİZ, ÇEBİ VE KOÇ VAR, AĞAOĞLU YOK

SAAT 14.00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkezi'nde gerçekleştirecek toplantıda UEFA temsilcileri; TFF yönetimi ve Kulüpler Birliği ile buluşacak. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç toplantıya katılacak. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise bugün 16.00'da oynayacakları maçı mazeret gösterip gelemeyeceğini bildirdi.

BİR GÖRÜŞ | BÜLENT TİMURLENK

"İKİ KONTENJANI CEBE KOYMALIYIZ"

"Avrupa Süper Lig projesine UEFA, "Futbolcularınız milli takımlarda oynayamaz" diyerek sopa göstermişti. Elbette ilişkiler tehditle yürümez. Hemen ardından bir barış çubuğu niyetine Süper Şampiyonlar Ligi projesinin ana hatları ortaya atıldı. UEFA'nın amacı, Şampiyonlar Ligi'ni 36 takımdan oluşturup, yerel liglerdeki fikstürün hafifletilerek Avrupa kupası maçlarının hafta sonu da oynanabilmesi."

Bu yüzden 2024 yılından itibaren 20 takımlı liglerin 18 ve hatta mümkünse 16 takıma düşürülmesini talep etti. 20 takımlı ligin 16 takıma düşürülmesi demek 8 haftalık ekstra bir zaman ki bu da; yoğun Avrupa kupaları takvimi için nefes olacak. Şampiyonlar Ligi'nin 2021-24 TV ihaleleri yapıldı. 2024'ten itibaren yeni bir formatın devreye gireceği kesin. Önemli olan yaş ortalaması 32 olan Türkiye'nin bu Süper Şampiyonlar Ligi'ne kaç takım göndereceği. 36 takımın 24'ünün sabit olması konuşuluyor. Bu A lisansından mutlaka 2 kontenjanı cebimize koymamız lazım....

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Lig şampiyonuna piyango! Servet Yardımcı açıkladı...
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