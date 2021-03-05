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ile kıran kırana zirve! "Avrupa maçlarına yedeklerle çıkmazsanız..."

Riva’da yapılan toplantıda delegasyonu TFF’ye ’nin yeni formatı hakkında sunum yaptı. SABAH Spor, zaman zaman tartışmaların yaşandığı zirvenin perde arkasını açıklıyor...

FATİH DOĞAN FATİH DOĞAN
Giriş Tarihi: 5.3.2021 09:01 Son Güncelleme: 5.3.2021 09:03 ABONE OL
UEFA ile kıran kırana zirve! Avrupa maçlarına yedeklerle çıkmazsanız...

Avrupa futbolunun geleceği için Riva'da dün özel bir toplantı gerçekleşti. UEFA Ulusal Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic ve Kulüp Müsabakaları yöneticisi Stephane Anselmo, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile kulüp başkanlarına 2024'ten sonra geçilmesi planlanan Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı Swiss system (İsviçre sistemi) hakkında sunum yaptı.

Zaman zaman tartışmaların yaşandığı toplantıda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Pandemi döneminde FFP kriterlerinde anlayışlı davranmanızı talep ediyoruz. Kararlar aleyhimize çıkıyor" dedi. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, "Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım imkanı verilirse çok daha iyi olacak" ifadesini kullandı.

"AVRUPA MAÇLARINA YEDEKLERLE ÇIKMAZSANIZ HAK EDECEĞİNİZ YERDE OLACAKSINIZ"

UEFA heyeti ise "Biz Türkiye'nin futbol sevgisini biliyoruz ancak Avrupa maçlarına yedek takımlarla çıkmazsanız hak edeceğiniz yerlerde olacaksınız" eleştirisinde bulundu.

F.Bahçe yönetim kurulu üyesi Alper Pirşen de "Bu katsayı sistemi ile ve bu puanlarla burada olmamız mucize. Bu sistemin değiştirilmesi lazım" görüşünü iletti. TFF yetkilileri, 11. ve 12. sıradaki ülkelere de artı 2 kontenjan verilmesini istedi.

SWISS SYSTEM NEDİR?
"Swiss system" (İsviçre sistemi) modeli olarak bilinen yeni formata göre Şampiyonlar Ligi 36 takıma çıkarılacak. 36 takım UEFA sıralamasına göre 4 farklı kategoriye ayrılacak. Takımlar rakipleriyle 10 maça çıkacak. 10'ar maçın oynanacağı lig sonunda genel puan sıralamasındaki ilk 8 takım doğrudan, diğer 8 takım play-off usulü ile ikinci tur biletini alacak. UEFA, 5 büyük ligden daha çok takımın Devler Ligi'nde boy göstermesini istiyor.

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UEFA ile kıran kırana zirve! "Avrupa maçlarına yedeklerle çıkmazsanız..."
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