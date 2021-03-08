Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Pelkas'ın son durumunu açıkladı

Fenerbahçe, Süper Lig'de zorlu Konyaspor deplasmanını 3-0 gibi net bir skorla geçmeyi başardı. Bu sonuçla puanını 58'e yükselten sarı-lacivertliler, haftayı Galatasaray ile aynı puanda tamamladı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, Szalai, Osayi-Samuel ve Serdar Aziz'den gelirken, takımın en formda isimlerinden Dimitris Pelkas'ın yaşadığı sakatlık korku dolu anlar yaşattı. Maç içerisinde Konyasporlu Skubic ile bir çarpışma yaşayan Pelkas, bir anlığına hareketsiz kaldı ve o sırada bilincini kaybettiği öğrenildi.

Hastaneye götürülen Pelkas'ın, beyin, göğüs ve boyun tomografileri temiz çıktı ve takımla birlikte İstanbul'a dönmek için hastaneden ayrıldı. Maç sonunda Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Pelkas'ın sakatlandığı pozisyonu ve Yunan orta sahanın son durumunu değerlendirdi.

"ÇOK ŞAŞIRDI..."

Selahattin Baki'nin açıklamaları şöyle:

"Aldığı darbeden dolayı birkaç gün istirahat etmesi gerekiyor. Pelkas, şu anda hastaneden ayrıldı. Rakibinin kart görmediğini öğrenince çok şaşırdı. Pelkas ilk olarak maçın sonucunu sordu. 3-0 dedik. Baş parmağıyla tamam işareti yaptı. Şaşırdı çocuk herhalde, ne desin ki? Bize yakın bir kültürden geliyor ama buradaki ortamı hayal etmek de güç."

"MARCAO DİYE BİR ADAM VAR"

"Marcao diye bir adam var, herhalde milletvekili oldu. Dokunulmazlığı var çünkü. Sürekli hakemlere, oyunculara hareketler... Fenerbahçe'de böyle bir oyuncu olsa şu ortamda ne olurdu?''