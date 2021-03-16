Son dakika: Galatasaray'da yeni 10 numara Mostafa Mohamed

ÇİFT FORVETLE DEVAM EDİLECEK

Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Galatasaray, 3 puana kilitlendi. Teknik direktör Fatih Terim'in Kayseri'de ilk kez denediği ve çok memnun kaldığı 4-4-2'ye devam edeceği öğrenildi. Cimbom, Karadeniz ekibi karşısında da Mohamed- Falcao ikilisi ile çıkacak. Terim'in, Emre Akbaba'nın yerine ise Cezayirli yıldız Feghouli'yi 11'e alacağı ifade edildi.