İrfan Can Kahveci ve Gözde Doyran çifti dünya evine girdi!

Süper Lig'de ara transfer döneminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan İrfan Can Kahveci, Gözde Doyran ile hayatını birleştirdi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, çiftin nikah şahitliklerini, Çiftin nikah şahitliklerini, Ali Koç, Emre Belözoğlu, Göksel Gümüşdağ ve Ethem Sancak yaptığı söylendi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Four Seasons Hotel'de gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin şahitliklerini Başkanımız Ali Koç, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ ve İş Adamı Ethem Sancak yaptı.

Çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra nikah törenine; Yönetim Kurulu Üyelerimizden Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki, Teknik Direktörümüz Erol Bulut, teknik ve idari kadromuz ile futbolcularımız katıldı.

İrfan Can Kahveci ve Gözde Doyran çiftini kutluyor, ömür boyu mutluluk diliyoruz."