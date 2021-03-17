Son dakika! Galatasaray Saracchi için kararını verdi! Yeni sol bek İngiltere'den...

Leipzig'den 1 buçuk yıllığına kiralanan Marcelo Saracchi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Leipzig'in 5 milyon Euro'luk bonservis talebine olumsuz yanıt veren sarı-kırmızılı kulüp, sakatlık sorunları nedeniyle Saracchi ile devam etmeyecek. Yeni sezon için sol bek arayan Galatasaray rotasını İngiltere'ye çevirdi. Crystal Palace ile sözleşmesini uzatmayan Van Aanholt ile temas kuran sarı-kırmızılıların gündemine bir isim daha geldi: Kostas Tsimikas.