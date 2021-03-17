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Giriş Tarihi: 17.3.2021 13:30 Son Güncelleme: 17.3.2021 15:55

Son dakika! Saracchi için kararını verdi! Yeni sol bek İngiltere'den...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika! Galatasaray Saracchi için kararını verdi! Yeni sol bek İngiltere'den...

Son dakika haberi: 'ın Uruguaylı sol beki için karar verildi. Bundesliga ekibi 'den 1.5 yıllığına kiralanan oyuncunun sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor. Galatasaray, 5 milyon euro'luk bonservis bedeline olumsuz bir karar verdi ve Saracchi ile yollar ayrılacak. Galatasaray'da yeni sol bek ise İngiltere'de buldu...

Leipzig'den 1 buçuk yıllığına kiralanan Marcelo Saracchi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Leipzig'in 5 milyon Euro'luk bonservis talebine olumsuz yanıt veren sarı-kırmızılı kulüp, sakatlık sorunları nedeniyle Saracchi ile devam etmeyecek. Yeni sezon için sol bek arayan Galatasaray rotasını İngiltere'ye çevirdi. Crystal Palace ile sözleşmesini uzatmayan Van Aanholt ile temas kuran sarı-kırmızılıların gündemine bir isim daha geldi: Kostas Tsimikas.

TSİMİKAS'IN KİRALANMASI GÜNDEME GELDİ

Liverpool'un 13 milyon Euro bonservis ödeyerek Olympiakos'tan transfer ettiği Tsimikas istediği süreleri alamadı. Sadece 6 maçta toplam 225 dakika sahada kalabilen 24 yaşındaki Yunan sol bek, Galatasaray'ın radarına girdi. Liverpool ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Tsimikas'ın 2 sezonluğuna kiralanması söz konusu.

Robertson'un yedeği konumundaki Tsimikas'ın yeni takım arkadaşı Ozan Kabak'tan Galatasaray hakkında bilgi aldığı öğrenildi.1996 doğumlu sol bek, Yunanistan Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.

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Son dakika! Galatasaray Saracchi için kararını verdi! Yeni sol bek İngiltere'den...
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