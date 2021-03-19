Emmanuel Eboue intihar mı etti, öldü mü? Sosyal medyayı karıştıran Emmanuel Eboue öldü iddiası!





Twitter üzerinde ortaya atılan Emmanuel Eboue ile ilgili öldü - intihar etti iddalarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığından söz konusu iddianın asılsız olduğu düşünülüyor. Twitter gündemine bomba gibi düşen asılsız iddianın kaynağı henüz belirlenemedi.



EMMANUEL EBOUE KİMDİR?

Fildişi Sahilli futbolcu Emmanuel Eboue 4 Haziran 1983'te Abidjan'da doğdu.

Eboue futbol hayatına ASEC Mimosas takımının alt yapısında başlamıştır. 2002 yılında ASEC'in Belçikalı besleyici takımı KSK Beveren'e transfer oldu ve bu takımda 3 sezon forma giydi. Belçika'da gösterdiği performansla Arsenal gözlemcilerinin dikkatini çekti ve Arsene Wenger'in isteğiyle bu takıma transfer oldu.



Eboue Arsenal formasıyla ilk maçına, sözleşme imzalamasından birkaç gün sonra bir FA Cup maçında Stoke City karşısında çıktı. Fakat ilk sezonunda daha çok Arsenal'in rezerve takımıyla maçlara çıkan Eboue, sadece 1 lig maçında forma giyebildi.