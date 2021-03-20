Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Giresunspor takım otobüsüne taşlı saldırı!
Giriş Tarihi: 20.3.2021 22:59 Son Güncelleme: 20.3.2021 23:02

Son dakika: takım otobüsüne taşlı saldırı!

Son dakika: Giresunspor takım otobüsüne taşlı saldırı!

Son dakika haberi... . Lig'in 27. haftasında oynanan - maçını konuk ekip 2-0'lık üstünlükle tamamladı. Şampiyonluk yarışında birbirleriyle direkt rakip olan iki takımın maçı bol aksiyonlu bir şekilde sona erdi. İki kırmızı kart gören Samsunspor, maçı 9 kişi tamamlarken, Giresunspor'un 2 golüde 90+ dakikalarda geldi. Maç sonunda Giresunspor futbolcusu , sosyal medya hesabından takım otobüsüne taşlı saldırı yapıldığı anları paylaştı.

Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Giresunspor ve Samsunspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında Samsunspor'un evinde karşı karşıya geldi. Maç öncesinde lider konumda olan Giresunspor, 3 hafta üst üste mağlup olduğu dönemin ardından Samsunspor'a konuk oldu. 2. sıradaki Samsunspor ise tıpkı Giresun ekibi gibi 3 maçtır kazanamıyordu.

Şampiyonluk yolunda doğrudan birbirlerine rakip olan iki takımın mücadelesini kazanan taraf Giresunspor oldu. Maçı 9 kişi tamamlayan Samsunspor, Giresunspor'un son dakikalarda gelen gollerine engel olamadı ve 51 puanda kaldı. Yeşil-beyazlı ekip, puanını 56'ya yükseltti.

TAKIM OTOBÜSÜNE SALDIRI

Maç sonundan Giresunspor'un futbolcularından Eren Tozlu, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Eren Tozlu'nun paylaşımlarında, Giresunspor'un takım otobüsüne taşla saldırıldığı görüntülendi.

İki takımın da resmi hesaplarından olayla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Eren Tozlu'nun paylaştığı görüntüler şöyle:

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Cenaze töreninde herkesi şaşırtan anlar! Cemaat bir anda buz kesti...
Renk haritasında son dakika | İşte Türkiye'nin il il ve güncel koronavirüs risk haritası renk kodları!
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan imzaladı! Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı
Yaşar Alptekin'den şaşırtan evlilik açıklaması! 3 ay önce hayatını kaybeden eşi Nilgün Altınyay’ın ölümüyle sarsılmıştı
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş uzaktan eğitim açıklaması: Lise son sınıfa...
Son Dakika | Koronavirüse yakalanan Ali Sunal’dan yeni haber var!
Hande Erçel babasını kaybeden Bige Önal için bakın ne yaptı! Hande Erçel 'Dostluk dediğin böyle olur' dedirtti...
Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Emre Belözoğlu ve Erol Bulut kararı! Beşiktaş derbisi kaybedilirse...
Son dakika haberi: Borcu olana müjde! Faizsiz çözüm için yeni düzenleme
Son dakika: Galatasaray için olay şampiyonluk sözleri! "Rizespor 6-7 atardı, Fatih Terim..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Giresunspor takım otobüsüne taşlı saldırı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA