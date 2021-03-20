Son dakika: Giresunspor takım otobüsüne taşlı saldırı!

Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Giresunspor ve Samsunspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında Samsunspor'un evinde karşı karşıya geldi. Maç öncesinde lider konumda olan Giresunspor, 3 hafta üst üste mağlup olduğu dönemin ardından Samsunspor'a konuk oldu. 2. sıradaki Samsunspor ise tıpkı Giresun ekibi gibi 3 maçtır kazanamıyordu.

Şampiyonluk yolunda doğrudan birbirlerine rakip olan iki takımın mücadelesini kazanan taraf Giresunspor oldu. Maçı 9 kişi tamamlayan Samsunspor, Giresunspor'un son dakikalarda gelen gollerine engel olamadı ve 51 puanda kaldı. Yeşil-beyazlı ekip, puanını 56'ya yükseltti.

TAKIM OTOBÜSÜNE SALDIRI

Maç sonundan Giresunspor'un futbolcularından Eren Tozlu, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Eren Tozlu'nun paylaşımlarında, Giresunspor'un takım otobüsüne taşla saldırıldığı görüntülendi.

İki takımın da resmi hesaplarından olayla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Eren Tozlu'nun paylaştığı görüntüler şöyle: