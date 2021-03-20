Uzun yıllar Süper Lig'de maç yöneten Bülent Yavuz, FIFA kokartı taşıdı ve uluslararası maçlarda Türkiye'yi temsil etti. Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevinde bulunan Yavuz, federasyonda MHK danışmanı olarak da hizmetlerde bulundu.

Bülent Yavuz anısına bugün ve yarın oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı da bildirildi.

BÜLENT YAVUZ KİMDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Komutanlığı'ndan kıdemli albay olarak emekli olan Bülent Yavuz 1980 yılında hakem, 1990 yılında ise FIFA kokartını aldı. 1995 yılında yaş haddi sebebiyle hakemliği bıraktı. 1997 yılında Merkez Hakem Kurulu Eğitim Başkanlığı'na seçildi. 1995 yılında Merkez Hakem Kurulu Eğitim Başkanlığı'na ek olarak genel sekreterliğini yaptı. 2000 ve 2005 yılları arasında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yaptı. Bülent Yavuz birçok kurumda köşe yazarlığı ve televizyon yorumculuğu da yaptı.