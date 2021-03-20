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Giriş Tarihi: 20.3.2021 10:47 Son Güncelleme: 20.3.2021 11:18

Son dakika: Eski MHK Başkanı vefat etti

AA
Son dakika: Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz vefat etti

Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem 71 yaşında hayatını kaybetti. Bülent Yavuz bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Bülent Yavuz anısına 20 ve 21 Mart tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı. Uzun yıllar 'de maç yöneten Bülent Yavuz, FIFA kokartı taşımış ve uluslararası maçlarda Türkiye'yi temsil etmişti. Bülent Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Komutanlığı'ndan kıdemli albay olarak emekli olduktan sonra hakem olmuştu.

Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz, hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakemimiz Bülent Yavuz'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Bülent Yavuz'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Uzun yıllar Süper Lig'de maç yöneten Bülent Yavuz, FIFA kokartı taşıdı ve uluslararası maçlarda Türkiye'yi temsil etti. Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevinde bulunan Yavuz, federasyonda MHK danışmanı olarak da hizmetlerde bulundu.

Bülent Yavuz anısına bugün ve yarın oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı da bildirildi.

BÜLENT YAVUZ KİMDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Komutanlığı'ndan kıdemli albay olarak emekli olan Bülent Yavuz 1980 yılında hakem, 1990 yılında ise FIFA kokartını aldı. 1995 yılında yaş haddi sebebiyle hakemliği bıraktı. 1997 yılında Merkez Hakem Kurulu Eğitim Başkanlığı'na seçildi. 1995 yılında Merkez Hakem Kurulu Eğitim Başkanlığı'na ek olarak genel sekreterliğini yaptı. 2000 ve 2005 yılları arasında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yaptı. Bülent Yavuz birçok kurumda köşe yazarlığı ve televizyon yorumculuğu da yaptı.

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Son dakika: Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz vefat etti
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