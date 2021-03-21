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Giriş Tarihi: 21.3.2021

Fırtına yıktı geçti

YUNUS EMRE SEL
Fırtına yıktı geçti

Özellikle ilk yarıdaki hücuma dönük futboluyla beğeni toplayan Karadeniz ekibi, rakibinin 3 maçlık galibiyet serisine de son verdi

PlayStation oynasan bile kolay iyileştiremiyorsun
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 4-1'lik net bir galibiyet aldıklarını ancak oyunun içinde aksiyonların ve gel-gitlerin olduğu anlarda sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Avcı, "Hayat size her zaman fırsatlar sunuyor. Dün (önceki gün) G.Saray kaybetti, yarın (bugün) derbi var. İlk 4'teki yeri zorlamak, galip gelmek, prestij kazanmak ve bunları yaparken geleceği düşünmek… Hepsini bir arada hedefliyoruz. Aksiyonların daha az, skorun bizim olduğu maçlar istiyoruz. PlayStation oynasan bile futbolu kolay iyileştiremiyorsun. İdeal oyun için sadece çok çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

NWAKAEME 'DALYA' DEDİ
Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, Ankaragücü maçıyla birlikte 100. kez bordo-mavili formayı giydi. Kulüp sitesinden yapılan açıklamada, "100. resmi maçına çıkan oyuncumuzu tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

DJANİNY ATTI ATTIRDI CEZALI OLDU
JORGE Djaniny, Ankaragücü karşısında belki de bu sezon Trabzonspor formasıyla en başarılı futbolunu oynadı. Ekuban'ın bordo-mavilileri 1-0 öne geçirdiği pozisyonda topu direkten dönen Yeşil Burun Adalı yıldız, ikinci golün asistini yaparken, farkı ikiye çıkaran vuruşun da sahibi oldu. İlk kez bir maçta hem gol atıp hem de asist yapan Djaniny, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Trabzonsporlu futbolcu, Sivas deplasmanında forma giyemeyecek.

EKUBAN'DAN DUBLELİ DÖNÜŞ
TRABZONSPOR'UN Ganalı futbolcusu Caleb Ekuban, Ankaragücü maçının yıldızlarından birisiydi. 26 yaşındaki oyuncu, iki kez ağları sarsarak galibiyette önemli rol oynadı. Bu sezon toplamda 8 kez fileleri havalandırırken, 9 maç sonra golle buluşan Ekuban ilk kez duble yaptı. Ekuban'ın 3 tane de asisti var.
Hakem penaltıyı görmedi
49. dakikada Ekuban sağdan ceza sahasına girdi. Pozisyonda top Ankaragücülü İbrahim Akdağ'ın eline temas etti. Bordo-mavililer, penaltı itirazında bulundu, hakem Zorbay Küçük ise oyunu devam ettirdi. Bordo-mavili taraftarlar, sosyal medyada "Küçük, aleyhimize penaltıyı çok kolay verirken, lehimize olan net penaltıyı görmedi" şeklinde yorumlar yaptı

UĞURCAN DEVLEŞTİ
TRABZONSPOR'UN başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Ankaragücü maçında kritik kurtarışlara imza atarak rakibin oyuna ortak olmasını engelledi. 24 yaşındaki file bekçisi, kalesine gelen 7 şutun 6'sını çıkararak yüzde 85.7'lik başarı oranı yakaladı.

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Fırtına yıktı geçti
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