Fırtına yıktı geçti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 4-1'lik net bir galibiyet aldıklarını ancak oyunun içinde aksiyonların ve gel-gitlerin olduğu anlarda sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Avcı, "Hayat size her zaman fırsatlar sunuyor. Dün (önceki gün)İlk 4'teki yeri zorlamak, galip gelmek, prestij kazanmak ve bunları yaparken geleceği düşünmek… Hepsini bir arada hedefliyoruz.. PlayStation oynasan bile futbolu kolay iyileştiremiyorsun. İdeal oyun için sadece çok çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, Ankaragücü maçıyla birlikte 100. kez bordo-mavili formayı giydi. Kulüp sitesinden yapılan açıklamada, "100. resmi maçına çıkan oyuncumuzu tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.JORGE Djaniny, Ankaragücü karşısında belki de bu sezon Trabzonspor formasıyla en başarılı futbolunu oynadı. Ekuban'ın bordo-mavilileri 1-0 öne geçirdiği pozisyonda topu direkten dönenİlk kez bir maçta hem gol atıp hem de asist yapan Djaniny, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.TRABZONSPOR'UN Ganalı futbolcusu Caleb Ekuban, Ankaragücü maçının yıldızlarından birisiydi. 26 yaşındaki oyuncu, iki kez ağları sarsarak galibiyette önemli rol oynadı. Bu sezon toplamda 8 kez fileleri havalandırırken,Ekuban'ın 3 tane de asisti var.Hakem penaltıyı görmedi49. dakikada Ekuban sağdan ceza sahasına girdi. Pozisyonda top Ankaragücülü İbrahim Akdağ'ın eline temas etti. Bordo-mavililer, penaltı itirazında bulundu, hakem Zorbay Küçük ise oyunu devam ettirdi. Bordo-mavili taraftarlar, sosyal medyada "Küçük, aleyhimize penaltıyı çok kolay verirken, lehimize olan net penaltıyı görmedi" şeklinde yorumlar yaptıTRABZONSPOR'UN başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Ankaragücü maçında kritik kurtarışlara imza atarak rakibin oyuna ortak olmasını engelledi. 24 yaşındaki file bekçisi, kalesine gelenyakaladı.