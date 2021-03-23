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Giriş Tarihi: 23.3.2021 09:44 Son Güncelleme: 23.3.2021 09:56

Son dakika: Milli Takım'ın 10 yılı garanti altında! Türk futbolu altın dönemini yaşıyor...

Son dakika: Milli Takım'ın 10 yılı garanti altında! Türk futbolu altın dönemini yaşıyor...

A Milli Takım, kaleci jenerasyonunda altın çağını yaşıyor. Milli Takıma seçilen Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Gökhan Akkan ve Ümit Milli Takım'a seçilen Ersin Destanoğlu gelecek adına büyük ümitler verirken SABAH yazarı , "Türk futbolu bu mevkide altın dönemini yaşıyor. Milli Takımımızın en az 10 yılı sorunsuz görünüyor." dedi.

Türk futbolu kalede altın dönemini yaşıyor. Milli Takıma seçilen Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Gökhan Akkan ve Ümit Milli Takım'a seçilen Ersin Destanoğlu gelecek adına büyük ümitler taşıyor.

SORU: Derbide herkes Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ı konuştu. Onunla beraber Ersin, Uğurcan gibi isimler de bu sezona damga vurdu. Türkiye'de genç kaleciler devrim mi yapıyor?

ALİ GÜLTİKEN: Kesinlikle bu cümleyi kullanabiliriz. Türk futbol tarihinin en verimli kaleciler dönemini yaşıyoruz. Mert, Volkan, Altay, Harun, Ersin, Utku, Uğurcan, Erce, İrfan Can, Gökhan, Doğan… Bunlar hem çok başarılı hem de birçoğu genç kaleciler. Türk futbolu bu mevkide altın dönemini yaşıyor. Milli Takımımızın en az 10 yılı sorunsuz görünüyor. İmkân verildiğinde bu ülkenin topraklarından büyük yetenekler çıkmaya devam edecek. Yeter ki eğitelim ve şans verelim.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Aslında bir kural vardır; 'Şampiyonluğa oynayan büyük takımların mutlaka deneyimli bir kalecisi olması lazım' diye. Örnek Muslera gibi. Ama hem F.Bahçe, Altay üzerinde her şeyi göze alıp karar kıldı hem de Beşiktaş, Ersin ve Utku ile. Daha önceleri de Trabzonspor, Uğurcan ile bu kararı verdi. Bu gençlere güvendiler, onlar da çok çalışarak önemli kaleci oldular.

BÜLENT TİMURLENK: İki yıl önce sezonu 10 mağlubiyetle kapatan F.Bahçe'de geçen sezon başından itibaren kaleyi Altay'a teslim etmek; Trabzon'da Onur kadro dışı kalınca Uğurcan'a güvenmek ya da Sergen Yalçın gibi iki genç kaleci Ersin ve Utku ile sezona başlamak Türk futbolunda sık rastladığımız eylemlerden değil. Üstelik kale çok riskli bir mevki. Sonuçta genç oyuncular buldukları ilk şansı değerlendirmek zorundalar. Bugün Milli Takım Dünya Kupası elemelerinde 3 maça çıkacak ve o Milli Takım kadrosunda en formda isimler Uğurcan ve Altay. Ümit Milli Takım'da da Ersin var.

AHMET ÇAKAR: F.Bahçe'yi ayakta tutan, F.Bahçe'nin onur timsali Altay'dır. Şu anda Uğurcan'la birlikte Milli Takım için yüzde 50 şansı var. Hiç tanımamama rağmen röportajlarını izliyorum, sevimli, akıllı ve çok düzgün bir çocuk imajı olduğunu alıyorum. Pek tabii Ersin olsun, Altay olsun, Uğurcan olsun bunlar Türk futbolunun istikbalidir. Keşke diğer mevkilerde de bu evlatlar gibi oyuncular olsa.

ALTAY BAYINDIR | FENERBAHÇE

Bu sezon 29 maçta kalesinde 28 gol gören Altay, 41'i ceza sahası içinden olmak üzere 78 kurtarış yaptı. 22 yaşındaki file bekçisinin kurtarış yüzdesi ise yüzde 73 oldu.

ERSİN DESTANOĞLU | BEŞİKTAŞ

24 maçta kaleyi koruyan ve 21 gol yiyen Ersin, 43 kurtarış yaparken yüzde 67'lik kurtarış yüzdesine ulaştı.

UĞURCAN ÇAKIR | TRABZONSPOR

Kalesinde 28 maçta 29 gol gören Uğurcan, 51'i ceza sahası içinden 94 kurtarış yaptı. 24 yaşındaki file bekçisi, yüzde 76'lık kurtarış oranına sahip.

GÖKHAN AKKAN | ÇAYKUR RİZESPOR

26 maçta 41 gol yiyen 26 yaşındaki Gökhan, 103 kurtarışla yüzde 72'lik kurtarış yüzdesi yakaladı.

UĞRCAN ÇAKIR BİR ADIM ÖNDE!

A Milli Takım, yarın Hollanda ile oynayacağı Dünya Kupası Grup Eleme maçı için ilk idmanını dün yaparken herkesin aklı kalede kimin oynayacağında… Uğurcan Çakır ile Altay Bayındır arasında büyük bir forma rekabeti yaşanırken, Mert Günok bu iki ismin gerisinde gözüküyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in ise tecrübesinden dolayı Uğurcan Çakır'ı ön planda tuttuğu belirtildi. Öte yandan Şenol Güneş, bugün 17.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

TÜRKİYE-HOLLANDA İNGİLİZ OLIVER'IN

A MİLLİ Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yarın Hollanda ile oynayacağı karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Paul Tierney olacak. Cüneyt Çakır ise Belçika- Galler maçına atandı.

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