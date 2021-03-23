Son dakika: Milli Takım'ın 10 yılı garanti altında! Türk futbolu altın dönemini yaşıyor...

ALİ GÜLTİKEN: Kesinlikle bu cümleyi kullanabiliriz. Türk futbol tarihinin en verimli kaleciler dönemini yaşıyoruz. Mert, Volkan, Altay, Harun, Ersin, Utku, Uğurcan, Erce, İrfan Can, Gökhan, Doğan… Bunlar hem çok başarılı hem de birçoğu genç kaleciler. Türk futbolu bu mevkide altın dönemini yaşıyor. Milli Takımımızın en az 10 yılı sorunsuz görünüyor. İmkân verildiğinde bu ülkenin topraklarından büyük yetenekler çıkmaya devam edecek. Yeter ki eğitelim ve şans verelim.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Aslında bir kural vardır; 'Şampiyonluğa oynayan büyük takımların mutlaka deneyimli bir kalecisi olması lazım' diye. Örnek Muslera gibi. Ama hem F.Bahçe, Altay üzerinde her şeyi göze alıp karar kıldı hem de Beşiktaş, Ersin ve Utku ile. Daha önceleri de Trabzonspor, Uğurcan ile bu kararı verdi. Bu gençlere güvendiler, onlar da çok çalışarak önemli kaleci oldular.