Son dakika: A Milli Takım Hollanda sınavında! İlk 11'ler belli oldu!

A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında 2022 Dünya Kupası Elemeleri için ilk sınavına çıkıyor. Hollanda ile oynadığımız son karşılaşma olan Avrupa Şampiyonası Elemelerinde rakibimizi 3-0 mağlup etmiştik. Yine benzer bir galibiyetle Dünya Kupası Elemelerine iyi bir giriş yapmak isteyen A Milliler, önceki gün itibarıyla tüm hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz.
Hollanda: Cillessen, de Ligt, Blind, Wijndal, Tete, de Jong, de Roon, Wijnaldum, Berghuis, Malen, Depay
Bu akşam saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan zorlu karşılaşmayı, İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett üstlenecek.
587. MAÇ
A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile sahasında yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçıyla 587. kez sahaya çıkacak.
Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 313'ü resmi, 273'ü özel 586 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 222 galibiyet, 140 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlı ekip, 251'i deplasmanda, 255'i evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 775 gol attı, kalesinde 837 gol gördü.
A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 586 karşılaşmanın 505'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
2021 YILINDAKİ İLK MAÇ
A Milli Takım, Hollanda karşılaşmasıyla 2021 yılındaki ilk maçına çıkacak. Milliler, 125 gün sonra bir karşılaşma oynayacak.
Ay-yıldızlı ekip, son karşılaşmasını 18 Kasım 2020'de deplasmanda Macaristan ile oynamıştı. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi son grup maçında rakibine 2-0 mağlup olmuştu.
MUHTEMEL 11'LER...
TÜRKİYE: Uğurcan, Caner, Ozan Kabak, Çağlar, Zeki, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz
HOLLANDA: Cillessen, Dumfries, Ligt, Blind, Wijndal, Frankie De Jong, Wijnaldum, Klaassen, Depay, Berghuis, Luuk De Jong
TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Hollanda maçı saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
İRFAN CAN VE NAZIM KADRODAN ÇIKARTILDI
A Milli Takım, bugün oynayacağı Hollanda maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti ve Hollanda müsabakasının taktik uygulamasıyla son buldu. Fenerbahçe'nin iki futbolcusu Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci ise sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartıldı. İki oyuncu da Milli Takım kampından ayrıldı.
ABDÜLKERİM BARDAKÇI KADROYA DAHİL EDİLDİ
İttifak Holding Konyaspor forması giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampta olan A Millî Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi. Bardakçı kampa katıldı.