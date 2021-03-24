Son dakika: A Milli Takım Hollanda sınavında! İlk 11'ler belli oldu!

A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında 2022 Dünya Kupası Elemeleri için ilk sınavına çıkıyor. Hollanda ile oynadığımız son karşılaşma olan Avrupa Şampiyonası Elemelerinde rakibimizi 3-0 mağlup etmiştik. Yine benzer bir galibiyetle Dünya Kupası Elemelerine iyi bir giriş yapmak isteyen A Milliler, önceki gün itibarıyla tüm hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz.

Hollanda: Cillessen, de Ligt, Blind, Wijndal, Tete, de Jong, de Roon, Wijnaldum, Berghuis, Malen, Depay