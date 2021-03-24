Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda yayınlanacak? Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemelerinde heyecan bu akşam başlıyor. A Milli Futbol Takımımız, G grubundaki ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesi Şenol Güneş'in sahaya süreceği ilk 11 de netleşti. Öte yandan Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda gündemin en önemli konuları arasında yer aldı. Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak soruları cevabını buldu.
Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak zorlu mücadele öncesi nefesler tutuldu. Dünya Kupası Elemeleri G grubundaki ilk maçından üç puan ile ayrılmak isteyen ay yıldızlıların sahaya çıkacağı ilk 11 ise netleşti.
TÜRKİYE HOLLANDA MUHTEMEL 11'LER
TÜRKİYE: Uğurcan, Caner, Ozan Kabak, Çağlar, Zeki, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz
HOLLANDA: Cillessen, Dumfries, Ligt, Blind, Wijndal, Frankie De Jong, Wijnaldum, Klaassen, Depay, Berghuis, Luuk De Jong
TARİH: 24.03.2021
SAAT: 20:00
STADYUM: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom
HAKEM: Türkiye Futbol Federasyonunda yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek.
YAYIN KANALI: TRT 1
TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇINI MİCHAEL OLİVER YÖNETECEK
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 24 Mart Çarşamba günü Hollanda ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunda yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek.
Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olacak.
A MİLLİ TAKIMDA HOLLANDA MESAİSİ
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart'ta Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta Letonya ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren ay-yıldızlı ekip, ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı. İdmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları üzerine çalışıldı. Hafta sonu maç takvimine göre bazı futbolculara yenilenme programı uygulandı.