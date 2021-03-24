Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda? Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Hollanda Milli maç hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Dünya Kupası Elemelerinde heyecan bu akşam başlıyor. A Milli Futbol Takımımız, G grubundaki ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesi Şenol Güneş'in sahaya süreceği ilk 11 de netleşti. Öte yandan Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda gündemin en önemli konuları arasında yer aldı. Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda, Milli maç ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak soruları cevabını buldu.
Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak zorlu mücadele öncesi nefesler tutuldu. Dünya Kupası Elemeleri G grubundaki ilk maçından üç puan ile ayrılmak isteyen ay yıldızlıların sahaya çıkacağı ilk 11 ise netleşti.
MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?
TARİH: 24.03.2021
SAAT: 20:00
STADYUM: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom
HAKEM: Türkiye Futbol Federasyonunda yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek.
YAYIN KANALI: TRT 1
İŞTE TÜRKİYE HOLLANDA MUHTEMEL 11'LER
HOLLANDA: Cillessen, Dumfries, Ligt, Blind, Wijndal, Frankie De Jong, Wijnaldum, Klaassen, Depay, Berghuis, Luuk De Jong
Uğurcan
Burak Yılmaz