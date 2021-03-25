Türkiye Hollanda maçı geniş özeti ve tüm goller! Türkiye 4-2 Hollanda maç özeti izle

Türkiye Hollanda'yı farklı geçti, Burak Yılmaz yıldızlaştı. Dünya Kupası Elemeleri G grubunda Türkiye, bu akşam Hollanda ile karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen mücadelede Burak Yılmaz attığı 3 golle geceye damga vururken, milliler karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı. Karşılaşmayı izleyemeyenler için, Türkiye Hollanda maçı geniş ve özet tüm goller burada!
Milliler, Burak Yılmaz'ın hat-trick yaptığı maçta Hollanda'yı 4-2 mağlup ederek 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne galibiyetle başladı.
İşte karşılaşmanın özeti;
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Mücadelenin 15. dakikasında Burak Yılmaz'ın golüyle öne geçen Milliler, 34. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Golü yine Burak Yılmaz penaltıdan kaydetti.
A Milli Takım, Hakan Çalhanoğlu'nun 46. dakikada attığı şık golle durumu 3-0'a getirdi.
Hollanda 75. dakikada Klaassen ve 76. dakikada Luuk de Jong ile iki gol birden bulurken sahneye 81. dakikada Burak yılmaz çıktı.
Tecrübeli futbolcunun frikikten attığı gol skoru belirledi ve Milliler karşılaşmayı 4-2 kazandı.
Karşılaşmanın son dakikasında Hollanda'da Memphis Depay, penaltı atışında Uğurcan Çakır'a takıldı.