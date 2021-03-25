Türkiye Hollanda maçı geniş özeti ve tüm goller! Türkiye 4-2 Hollanda maç özeti izle

Türkiye Hollanda'yı farklı geçti, Burak Yılmaz yıldızlaştı. Dünya Kupası Elemeleri G grubunda Türkiye, bu akşam Hollanda ile karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen mücadelede Burak Yılmaz attığı 3 golle geceye damga vururken, milliler karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı. Karşılaşmayı izleyemeyenler için, Türkiye Hollanda maçı geniş ve özet tüm goller burada!

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI GENİŞ ÖZET VE TÜM GOLLER

Milliler, Burak Yılmaz'ın hat-trick yaptığı maçta Hollanda'yı 4-2 mağlup ederek 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne galibiyetle başladı.

İşte karşılaşmanın özeti;