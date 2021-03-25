Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye Hollanda maçı geniş özeti ve tüm goller! Türkiye 4-2 Hollanda maç özeti izle
Giriş Tarihi: 25.3.2021 10:03 Son Güncelleme: 25.3.2021 10:03

maçı geniş özeti ve tüm goller! izle

Türkiye Hollanda maçı geniş özeti ve tüm goller! Türkiye 4-2 Hollanda maç özeti izle

A Milli Futbol Takımımız, bu akşam Dünya Kupası Elemeleri için Hollanda ile karşı karşıya geldi. G grubundaki ilk maçında milliler sahadan 4-2’lik net bir skorla galip ayrıldı. Maçın yıldızı ise attığı 3 golle Burak Yılmaz oldu. Karşılaşmayı kaçıran veya yeniden izlemek isteyen futbolseverler, geniş maç özeti ve tüm goller araştırması yapıyor. Haberimizin içerisinde kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Türkiye 4-2 Hollanda geniş maç özeti ve tüm gollere yer verdik…

Türkiye Hollanda'yı farklı geçti, Burak Yılmaz yıldızlaştı. Dünya Kupası Elemeleri G grubunda Türkiye, bu akşam Hollanda ile karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen mücadelede Burak Yılmaz attığı 3 golle geceye damga vururken, milliler karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı. Karşılaşmayı izleyemeyenler için, Türkiye Hollanda maçı geniş ve özet tüm goller burada!

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI GENİŞ ÖZET VE TÜM GOLLER

Milliler, Burak Yılmaz'ın hat-trick yaptığı maçta Hollanda'yı 4-2 mağlup ederek 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne galibiyetle başladı.

İşte karşılaşmanın özeti;

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Mücadelenin 15. dakikasında Burak Yılmaz'ın golüyle öne geçen Milliler, 34. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Golü yine Burak Yılmaz penaltıdan kaydetti.

A Milli Takım, Hakan Çalhanoğlu'nun 46. dakikada attığı şık golle durumu 3-0'a getirdi.

Hollanda 75. dakikada Klaassen ve 76. dakikada Luuk de Jong ile iki gol birden bulurken sahneye 81. dakikada Burak yılmaz çıktı.

Tecrübeli futbolcunun frikikten attığı gol skoru belirledi ve Milliler karşılaşmayı 4-2 kazandı.

Karşılaşmanın son dakikasında Hollanda'da Memphis Depay, penaltı atışında Uğurcan Çakır'a takıldı.

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Türkiye Hollanda maçı geniş özeti ve tüm goller! Türkiye 4-2 Hollanda maç özeti izle
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