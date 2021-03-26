Rekor ceza! Fatih Terim'in cezaları 1 sezonu buldu

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, bu sezondaki 2. cezasını 33. haftada şampiyonluklarını garantiledikleri Medipol Başakşehir müsabakasının ardından yedi. Üç maç ceza alan Terim, bu sezonun son haftasında kaybettikleri Sivasspor müsabakasında takımıyla sahada yer alamadı.

Fatih Terim'in 2 maçlık cezası ise sonraki sezona sarktı. Terim'in yokluğunda Galatasaray TFF Süper Kupa'da Akhisarspor'u yenerken, ligin ilk haftasında Denizlispor'u mağlup oldu.

Deneyimli çalıştırıcı, cezasını tamamlamasından 2 müsabaka sonra bir kez daha 3 maçla cezalandırıldı. Galatasaray, bu süreçte de Kasımpaşa'yı yenip, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe ile berabere kaldı.