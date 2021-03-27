Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Norveç Türkiye maçı geniş özet ve tüm goller yayınlandı! Norveç 0 – 3 Türkiye maç özeti izle
Giriş Tarihi: 27.3.2021 22:40 Son Güncelleme: 27.3.2021 22:41

ve tüm goller yayınlandı!

Norveç Türkiye maçı geniş özet ve tüm goller yayınlandı! Norveç 0 – 3 Türkiye maç özeti izle

A Milli Futbol Takımımız, bu akşam Dünya Kupası Elemeleri ikinci grup maçında Norveç ile karşı karşıya geldi. G grubundaki ilk maçını Hollanda karşısında oynayan milliler karşılaşmadan 4-2 galip ayrılmıştı. Milli Takım bu akşam da mükemmel bir futbol ortaya koyarak Norveç’i 3-0 mağlup etmeyi başardı ve Dünya Kupası için kapıları ardında kadar açtı. Karşılaşmayı kaçıran veya yeniden izlemek isteyen futbolseverler, Norveç Türkiye geniş maç özeti ve tüm goller araştırması yapıyor. Haberimizin içerisinde kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Norveç 0-3 Türkiye geniş maç özeti ve tüm gollere yer verdik…

Milliler Norveç'i de farklı geçti! Dünya Kupası Elemeleri G grubunda Türkiye, bu akşam Norveç ile karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen mücadele milliler rakibini 3-0 gibi net bir skorla geçti. Milli Takımda Ozan Tufan attığı 2 golle geceye damga vurdu. Karşılaşmayı izleyemeyenler için, Norveç Türkiye maçı geniş ve özet tüm goller burada!

İşte Norveç Türkiye maçı geniş özeti ve tüm goller…

Maça fırtına gibi giren Ay-Yıldızlılar, 4. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 öne geçti. 28. dakikada bu kez Çağlar Söyüncü sahne aldı. Milli futbolcu, Yusuf Yazıcı'nın kullandığı kornerde şık bir kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturup farkı ikiye çıkardı: 0-2.

OZAN'DAN MUHTEŞEM GOL!

İkinci yarıda da durmayan Milliler'de gol perdesini açan Ozan Tufan, maçın son golünü de kaydetti. Ozan Tufan, 59. dakikada ceza sahası dışından attığı müthiş golle tabelayı belirledi: 0-3.

NORVEÇ 10 KİŞİ KALDI

80. dakikada Norveç'te Kristian Thorstvedt, Caner Erkin'e yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 3-0 Türkiye üstünlüğüyle sona erdi.

A Milli Takım bu sonuçla puanını 6'ya çıkarıp, ilk iki maç sonunda averajla zirveye yerleşti. Norveç ise 3 puanda kaldı.

Karşılaşmanın özeti yayınlandıktan hemen sonra aşağıdaki linkte olacak;

NORVEÇ TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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Norveç Türkiye maçı geniş özet ve tüm goller yayınlandı! Norveç 0 – 3 Türkiye maç özeti izle
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