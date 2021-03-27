Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Norveç Türkiye maçı geniş özet ve tüm goller yayınlandı! Norveç 0 – 3 Türkiye maç özeti izle

Giriş Tarihi: 27.3.2021 22:40 Son Güncelleme: 27.3.2021 22:41

A Milli Futbol Takımımız, bu akşam Dünya Kupası Elemeleri ikinci grup maçında Norveç ile karşı karşıya geldi. G grubundaki ilk maçını Hollanda karşısında oynayan milliler karşılaşmadan 4-2 galip ayrılmıştı. Milli Takım bu akşam da mükemmel bir futbol ortaya koyarak Norveç’i 3-0 mağlup etmeyi başardı ve Dünya Kupası için kapıları ardında kadar açtı. Karşılaşmayı kaçıran veya yeniden izlemek isteyen futbolseverler, Norveç Türkiye geniş maç özeti ve tüm goller araştırması yapıyor. Haberimizin içerisinde kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Norveç 0-3 Türkiye geniş maç özeti ve tüm gollere yer verdik…

Milliler Norveç'i de farklı geçti! Dünya Kupası Elemeleri G grubunda Türkiye, bu akşam Norveç ile karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen mücadele milliler rakibini 3-0 gibi net bir skorla geçti. Milli Takımda Ozan Tufan attığı 2 golle geceye damga vurdu. Karşılaşmayı izleyemeyenler için, Norveç Türkiye maçı geniş ve özet tüm goller burada! İşte Norveç Türkiye maçı geniş özeti ve tüm goller…