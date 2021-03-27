Norveç Türkiye maçı geniş özet ve tüm goller yayınlandı! Norveç 0 – 3 Türkiye maç özeti izle

Milliler Norveç'i de farklı geçti! Dünya Kupası Elemeleri G grubunda Türkiye, bu akşam Norveç ile karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen mücadele milliler rakibini 3-0 gibi net bir skorla geçti. Milli Takımda Ozan Tufan attığı 2 golle geceye damga vurdu. Karşılaşmayı izleyemeyenler için, Norveç Türkiye maçı geniş ve özet tüm goller burada!
İşte Norveç Türkiye maçı geniş özeti ve tüm goller…
Maça fırtına gibi giren Ay-Yıldızlılar, 4. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 öne geçti. 28. dakikada bu kez Çağlar Söyüncü sahne aldı. Milli futbolcu, Yusuf Yazıcı'nın kullandığı kornerde şık bir kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturup farkı ikiye çıkardı: 0-2.
OZAN'DAN MUHTEŞEM GOL!
İkinci yarıda da durmayan Milliler'de gol perdesini açan Ozan Tufan, maçın son golünü de kaydetti. Ozan Tufan, 59. dakikada ceza sahası dışından attığı müthiş golle tabelayı belirledi: 0-3.
NORVEÇ 10 KİŞİ KALDI
80. dakikada Norveç'te Kristian Thorstvedt, Caner Erkin'e yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 3-0 Türkiye üstünlüğüyle sona erdi.
A Milli Takım bu sonuçla puanını 6'ya çıkarıp, ilk iki maç sonunda averajla zirveye yerleşti. Norveç ise 3 puanda kaldı.
Karşılaşmanın özeti yayınlandıktan hemen sonra aşağıdaki linkte olacak;
NORVEÇ TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ!