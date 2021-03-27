Norveç Türkiye milli maç hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? 2022 Dünya Kupası elemeleri Norveç Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak?

"MUTLAKA DÜNYA KUPASI'NA GİTMEMİZ GEREKİYOR"

Şenol Güneş, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirterek, Dünya Kupası'nın futbolun en üst organizasyonu olduğunu söyledi. Güneş şu ifadeleri kullandı: "Milli takım düzeyinde bundan daha güzel bir olay yok. Bu, oyuncunun, kulüplerin, ülkelerin kendisini gösterebileceği, ekonomik boyutu da olan büyük bir dünya. Burada olmak bizi çok mutu eder. Kolay değil. Hollanda ve Norveç de bunu düşünüyor. Onlar da liderliği kovalıyor. Mutlaka Dünya Kupası'na gitmemiz gerekiyor. İnşallah başarırız. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bütün oyuncular buna kilitlendi. Yönetim kurulu olağanüstü destek veriyor. Genel intiba olarak takımın havası çok iyi. Başından beri bir aile havasını kurmaya çalıştık. Her katılan arkadaş bu işin bir parçası oluyor. Türkiye ailesinin bir ferdiyiz, onları temsil ediyoruz. Buraya umutlu geldik, mutlu dönmek istiyoruz."

"TÜRKİYE'NİN KALİTELİ KALECİLERİ VAR"

A Milli Takım'da yer alan ve almayan kalecilerin performansından memnun olduğunu söyleyen Şenol Güneş, kampa davet edilen Mert Günok, Altay Bayındır, Uğurcan Çakır ve Gökhan Akkan haricinde Türkiye'nin kaliteli kalecileri olduğunu belirtti. Tecrübeli teknik adam, "Şu anda kadroya çağırabileceğimiz genç kaleci arkadaşlarımız var. Hangisini oynatsak en iyisini yapacağını düşünüyorum. Buraya 3 değil 4 kaleci ile geldim. Aslında 3 kaleci yeterliydi. Hepsi bir bütün. Aynı duygu ve düşünceyi paylaşıyorlar. Hangisi oynuyorsa, diğerleri ona destek oluyor. Oynamayanların küskünlüğü olmuyor. Kulüplerinde oynayan ve milli takıma gelebilecek kaleciler de var. Bu durumdan memnunum. Bizim zamanımızda kaleci bulmak zordu. Çağırdığımız kaleciyi de kampa getirmek zordu. Herkes kaç tane yiyeceğiz diye korkardı. Şimdiki kalecilerimiz hem kaleyi dolduruyor hem de kişilikleriyle güven veriyorlar" dedi.