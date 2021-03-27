SON DAKİKA: Dünya basını Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Norveç basınından flaş sözler: 'Türkiye...'

Norveç basını, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye'nin deplasmanda Norveç'i 3-0 yendiği karşılaşmaya geniş yer ayırdı.
Norveç'in önde gelen gazetesi VG, "Bundan daha kara gece olamaz" başlığıyla paylaştığı haberde, Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken'nin gruptaki ilk ciddi sınavını geçemediğini ve bu skorun "kabusun başlangıcı" olduğunu ifade etti.
"PARAMPARÇA ETTİLER"
Haberde, Norveçli futbolcuların son dönemde parlayan yıldızını Türkiye'nin söndürdüğü kaydedilirken, yıldız oyuncu Erling Haaland'ın maçtaki performansıyla geçerli not alamadığı vurgulandı.
Devlet televizyonu NRK ise "Norveç'e gerçek bir ders" başlığını kullandığı haberde, Haaland'ın agresif Türk savunması arasında çok zorlandığına dikkati çekti.
SOLBAKKEN: BÜYÜK BİR DERS ALDIK
Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, A Milli Takımımıza 3-0 yenildikleri maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Norveçli hoca, "Büyük bir ders aldık. Şimdi yapmamız gereken Karadağ maçını kazanmak. Eğer kazanırsak daha sonra Hollanda'yı da yenmeliyiz.
Karadağ maçı bizim için küçük bir final olacak. 3 puanla tekrar işin içine dönme şansını yakalayacağız.
"3 TANE SAÇMA GOL YEDİK"
Kritik pozisyonlarda kararsızdık, keskin değildik. Daha hevesli, hırslı olmalıyız. İki takım arasındaki en büyük fark buydu.
Uluslararası futbolda ceza alanını her şeyinle savunursun. Böyle goller yiyemezsin, buna izin veremezsin.
3 tane saçma gol yedik. Yediğimiz 2. korner golü kabustu. Bütün kornerlerin arka direğe atıldığını biliyorduk ancak olan oldu" şeklinde konuştu.
SORLOTH: KÜÇÜK FARKLARLA GOL ATAMADIK
Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth ise "Artık kalan maçlarımızın hepsini kazanmalıyız. Bunu yapabiliriz, bu ihtimal var.
Ceza alanı etrafındaydık ancak ceza alanı içinde keskin değildik. Son dönemde çok gol attık, bu alışık olmadığımız bir durum.
Aynı zamanda geride de daha sağlam durmalıyız. Bunlar bizim düzeltmemiz gereken şeyler, Salı günü yeni bir maçımız var.
Direkten dönen bir şutum var, küçük farklarla gol atamadık, santimetrelerden bahsediyoruz.
Bu küçük farklar, savaşların sonucunu belli eden farklar oluyor" ifadelerini kullandı.
ODEGAARD: HER GELDİKLERİNDE TEHLİKELİ OLDULAR
Norveç kaptanı Martin Odegaard da aldıkları 3-0'lık yenilgi sonrası şunları söyledi:
"Bu maçtan sonra bir şeyler söylemek çok zor. Doğru oynadığımız anlar oldu. Yeterince şans yakaladık ancak çok basit goller yedik.
Her geldiklerinde tehlikeli oldular. Bir şeylerden mutluyum ancak genel olarak bu mutlu olduğum şeyler bizim kazanmamıza yetmedi."