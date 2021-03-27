Son dakika... İngilizler Uğurcan Çakır'ı izleyecek! Norveç maçında yakın takip

NORVEÇ MAÇINDA YAKIN TAKİP



İngiliz basınından yer alan haberlere göre Liverpool'un sezon sonu Uğurcan'ı kadroya katmak için çalışmalara başladığı, bu noktada da milli kalecinin performansını daha yakından takip edebilmek amacıyla da bu akşam oynanacak Norveç-Türkiye karşılaşması için bir ekip görevlendirdiği iddia edildi. Son olarak Türkiye-Hollanda karşılaşmasında iyi bir performans ortaya koyan ve bir de penaltı kurtaran 24 yaşındaki kalecinin artan performansının birçok kulübü harekete geçirdiği kaydedildi.