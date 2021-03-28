SON DAKİKA: Haaland ve Sörloth Türk duvarına takıldı! Norveç-Türkiye maçında dikkat çeken istatistik...

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki ikinci maçında Norveç'i Ozan Tufan (2) ve Çağlar Söyüncü'nün golleriyle 3-0 mağlup etti. Hollanda'dan sonra Norveç'i de deviren Ay-Yıldızlılarımız grupta 2'de 2 yaptı. Türkiye'nin bir sonraki maçı Salı günü Letonya ile olacak.

Maça çok iyi başlayan A Milli Takımımız henüz 4. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan içeriye doğru çevirdiği topta Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 öne geçti. 11'de Sörloth'un golü ofsayt gerekçesiyle kazanmazken, 28. dakikada yine Yusuf'un asistinde müthiş yükselen Çağlar Söyüncü kafa vuruşuyla durumu 2-0'a getirdi.