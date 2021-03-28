Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki ikinci maçında Norveç'i Ozan Tufan (2) ve Çağlar Söyüncü'nün golleriyle 3-0 mağlup etti. Hollanda'dan sonra Norveç'i de deviren Ay-Yıldızlılarımız grupta 2'de 2 yaptı. Türkiye'nin bir sonraki maçı Salı günü Letonya ile olacak.
Maça çok iyi başlayan A Milli Takımımız henüz 4. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan içeriye doğru çevirdiği topta Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 öne geçti. 11'de Sörloth'un golü ofsayt gerekçesiyle kazanmazken, 28. dakikada yine Yusuf'un asistinde müthiş yükselen Çağlar Söyüncü kafa vuruşuyla durumu 2-0'a getirdi.
OZAN TUFAN'DAN FÜZE
İlk yarı bu skorla biterken, Ay-Yıldızlılarımız ikinci devrede de sahada müthiş bir mücadele verdi. 59'da Ozan Tufan uzak mesafeden mükemmel bir vuruşla kaleciyi avladı ve skoru 3-0'a getirdi.
NORVEÇ 10 KİŞİ KALDI
Çağlar Söyüncü ve Uğurcan Çakır'ın müthiş müdahaleleri ile gol çabaları sonuç vermeyen Norveç'te dakikalar ilerledikçe sinirler gerildi. 80'de Thorstvedt, Caner Erkin'e yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Türkiye sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. 2'de 2 yapan Ay-Yıldızlılarımız grupta liderliğe yükseldi. A Milli Takımımız gruptaki üçüncü maçında 30 Mart Salı günü Letonya ile karşılaşacak.
NORVEÇ 0 - 3 TÜRKİYE
4, 59' Ozan Tufan, 28' Çağlar Söyüncü
MAÇTAN POZİSYONLAR
4' GOL OZAN | Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan içeriye doğru çevirdiği topa arka direkte Ozan gelişine vurdu ve A Millilerimizi 1-0 öne geçiren isim oldu.
11' Norveç'te Sörloth'un attığı gol ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı.
25' Norveç atağında Alexander Sörloth'un vuruşu direkten döndü.
28' GOL ÇAĞLAR | Yusuf Yazıcı'nın kornerden kullandığı ortaya müthiş yükselen Çağlar Söyüncü kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-2.
35' Norveç etkili geldi, Elyounoussi'nin şutu direğin dibinden auta gitti.
43' Yusuf Yazıcı mükemmel şekilde rakibini geçti ancak vuruşunda golü bulamadı.
59' GOL OZAN | Ozan Tufan uzak mesafeden mükemmel şutunda durumu 3-0'a getirdi.
66' Haaland'ın ceza sahası içinden çektiği şutu Çağlar Söyüncü müthiş karşıladı ve gole izin vermedi.
78' Odegaard'ın vuruşunda köşeye nefis uzanan Uğurcan Çakır golü önledi.
80' KIRMIZI KART | Norveç'te Thorstvedt, Caner Erkin'e yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
NORVEÇ - TÜRKİYE MAÇINDAN NOTLAR
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç ile karşılaşan A Milli Takım'da, teknik direktör Şenol Güneş, 24 Mart'taki Hollanda maçına göre ilk 11'de iki oyuncusunu değiştirdi. Teknik direktör Güneş, defans oyuncularından sakatlık sorunları bulunan Zeki Çelik ve Ozan Kabak'ın yerine Norveç karşısında Mert Müldür ve Kaan Ayhan'a ilk 11'de fırsat verirken, diğer mevkilerdeki oyuncularında değişiklik yapmadı. Güneş, Norveç karşılaşmasında kalede Uğurcan Çakır, savunmada Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, orta sahada Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, forvette de Burak Yılmaz ilk 11'ini sahaya sürdü.
HALİL AKBUNAR YEDEKLER ARASINDA
A Milli Takıma ilk kez davet edilen ve Hollanda maçının kadrosunda olmayan Halil Akbunar Norveç karşısında ise yedekler arasında forma şansı bekledi. Hollanda maçında yedeklerden oyuna girerek ilk kez milli olan Taylan Antalyalı da yine yedek kaldı. Milli takıma davet edilen diğer futbolculardan Abdülkerim Bardakçı ve kaleci Gökhan Akkan maç kadrosunda yer almadı.
NORVEÇ'TE 4 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Norveç Milli Takımı'nda teknik direktör Stale Solbakken, 3 gün önce oynadıkları Cebelitarık maçına göre ilk 11'inde 4 oyuncusunu değiştirdi. Solbakken, defansta sadece Stian Gregersen'i tutarken, Lode, Strandberg ve Svensson ile orta sahada Thorstdevt'i değiştirdi.
Norveç, Türkiye karşısında kalede Rune Jarstein, savunmada Stian Gregersen, Kristo Ajerffer, Birger Meling, Julian Ryerson, orta sahada Patrick Berg, Martin Odegaard, Fredrik Midtsjö, Muhamed Elyounoussi, forvette de Erling Haaland ve Alexander Sörloth ilk 11'ini sahaya sürdü.
Diğer yandan Norveç'te milli futbolcular Türkiye maçı öncesinde ısınmalar sırasında, "Saha içinde ve dışında insan hakları" yazılı tişört giydi. Karşılaşma, Norveç Federasyonu'nun talebi sonrasında İspanya'nın Malaga kentindeki La Roselada stadına alınırken, maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay da tribünden izledi.
Norveç ile şimdiye kadar 9 kez karşı karşıya gelen Türkiye bunlardan 4'ünü kazanırken, diğer maçlardan 2'si berabere 3'ü de rakibin üstünlüğüyle sona erdi. 98 yıllık tarihindeki 588. maçına çıkan A Milli Takım, şimdiye kadar 223 galibiyet, 224 mağlubiyet ve 140 beraberlik aldı.
İLK 11'LER
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz
Norveç: Jarstein, Ryerson, Ajer, Gregersen, Meling, Midtsjö, Odegaard, Berg, Elyounoussi, Haaland, Sörloth