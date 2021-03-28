



"FATİH TERİM AYRILMAK İSTEYENE KADAR HOCA OLARAK KALMALI"

Galatasaray'ın sorunu ekonomik, sahayı hocaya bırakacaksın. Hem ekonomi hem de takımla uğraşamazsın. Fatih Terim ayrılmak isteyene kadar bu takımın hocası olarak kalmalı. Terim'in scout ekibi var. Mostafa Mohamed'i, Mustafa Cengiz mi buldu? 'Onyekuru geri gelsin' diyen kim?



"ADA KONUSUNU DİPLOMASİ İLE ÇÖZECEĞİZ"

8 ay içinde 2 yeri çözeceğiz: Kemerburgaz ve Ada. Kendi kaynaklarımızla derneğe faizsiz borç vererek Kemerburgaz'a 4 antrenman sahası yapacağız., kamp-konaklama tesisini sponsorla halledeceğiz. Ada konusunu da diplomasi ile çözeceğiz. 3 milyar TL borcun 1.6'sı banka borcu, geri kalanı faiz üretmeyen futbolcu, menajer, bonservis ödemeleri. Banka borcunun yarısını Florya, diğer yarısını stadın isim hakkı anlaşması ve forma üretici sponsoru kapatacak.



"FLORYA'YI SATACAĞIZ AMA BAYRAĞIMIZ DURACAK"

Florya'da 19 dönüm bize, 40 dönüm devlete ait. 100 milyon Dolar getirecek, banka borcumuzun yarısını kapatacak bir proje söz konusu. Florya'yı satacağız ama bayrağımız duracak. İnşaat alanına girmeyen 20 dönüm var, altyapı ya da sosyal tesis olarak kullanılabilir.