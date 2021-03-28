Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk, SABAH'a konuştu: Fatih Terim ayrılmak isteyene kadar hoca olarak kalmalı
Giriş Tarihi: 28.3.2021 11:46 Son Güncelleme: 28.3.2021 11:50

Son dakika: başkan adayı , SABAH'a konuştu: ayrılmak isteyene kadar hoca olarak kalmalı

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk, SABAH'a konuştu: Fatih Terim ayrılmak isteyene kadar hoca olarak kalmalı

’da başkan adaylığını ilk açıklayan isim olan , SABAH’a özel röportaj verdi. 'in ayrılmak isteyene kadar hoca olarak takımda kalması gerektiğini söyleyen Metin Öztürk, 'nin satılıp Kemerburgaz'a taşınmaları gerektiğini ifade etti.

Galatasaray'da başkan adaylığını ilk açıklayan isim olan Metin Öztürk, SABAH'a özel röportaj verdi. İşte Öztürk'ün açıklamaları:

"Bir başkanımız 'çilek' dedi, paralar gitti. Sonraki başkanımız 'Uçaklar inecek' dedi, uçaklar indi ama Riva gitti. Mevcut başkanımız da hazıra kondu, eskinin mirasını yedi. Kulübün ne kadar kötü yönetildiğini gördük ve 20 ay önce yola çıktık. Bu seçim Galatasaray için son fırsat. Ya egolu, şampiyonluk alan ancak kulübü batıran başkan olacaksın ya da dimdik çelik gibi duran, yine şampiyonluğa koşan ve kulübü ayağa kaldıran başkan olacaksın!



"FATİH TERİM AYRILMAK İSTEYENE KADAR HOCA OLARAK KALMALI"
Galatasaray'ın sorunu ekonomik, sahayı hocaya bırakacaksın. Hem ekonomi hem de takımla uğraşamazsın. Fatih Terim ayrılmak isteyene kadar bu takımın hocası olarak kalmalı. Terim'in scout ekibi var. Mostafa Mohamed'i, Mustafa Cengiz mi buldu? 'Onyekuru geri gelsin' diyen kim?

"ADA KONUSUNU DİPLOMASİ İLE ÇÖZECEĞİZ"
8 ay içinde 2 yeri çözeceğiz: Kemerburgaz ve Ada. Kendi kaynaklarımızla derneğe faizsiz borç vererek Kemerburgaz'a 4 antrenman sahası yapacağız., kamp-konaklama tesisini sponsorla halledeceğiz. Ada konusunu da diplomasi ile çözeceğiz. 3 milyar TL borcun 1.6'sı banka borcu, geri kalanı faiz üretmeyen futbolcu, menajer, bonservis ödemeleri. Banka borcunun yarısını Florya, diğer yarısını stadın isim hakkı anlaşması ve forma üretici sponsoru kapatacak.

"FLORYA'YI SATACAĞIZ AMA BAYRAĞIMIZ DURACAK"
Florya'da 19 dönüm bize, 40 dönüm devlete ait. 100 milyon Dolar getirecek, banka borcumuzun yarısını kapatacak bir proje söz konusu. Florya'yı satacağız ama bayrağımız duracak. İnşaat alanına girmeyen 20 dönüm var, altyapı ya da sosyal tesis olarak kullanılabilir.



"SİVAS VE RİZE MAÇLARINDA SAHAYA 5 PUAN GÖMDÜK, FATİH HOCA NE YAPSIN?"
Türk Telekom Stadı'nın zeminini sıfırdan yapsan 1 milyon Euro. Biz o sahaya Sivas ve Rize maçlarında 5 puan gömdük! Fatih Hoca ne yapsın? Kemerburgaz hem kaynak yaratmak hem de sporcu sağlığı için önemli. Florya yuvamız ama artık işlevsel değil, yetmiyor. 110-130 dönüm, stada 4 dakika mesafedeki Kemerburgaz'a hemen taşınmalıyız.

Stadımızın altında 90 bin metrekare boş alan ve 5 bin araçlık otopark var. Biz sponsorumuzla anlaştık, stadımız içinde üyelerimiz için sosyal tesis yapacağız. Tüm amatör branşlarının sponsorlarını hazırladık. Yönetime geldiğimiz takdirde amatör branşlar kendi yağı ile kavrulacak.

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Son dakika: Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk, SABAH'a konuştu: Fatih Terim ayrılmak isteyene kadar hoca olarak kalmalı
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