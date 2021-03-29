Bennasser kartal’a sıcak!

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz sezon sonunda takımdan ayrılacak ve Mensah'ın opsiyonu kullanılmayacak. Ayrıca Atiba'nın da ilerleyen yaşı nedeniyle durumu belirsiz.Kartal'ın temasa geçtiği ilk isim ise Monaco ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Youssef Ait Bennasser oldu.Yapılan ön görüşmede 24 yaşındaki Faslı futbolcudan olumlu geri dönüş alındı.Yaz döneminde bütçe limitlerinin içerisinde kalmayı ve maliyetleri uygun isimleri kadroya kazandırmayı hedefleyen siyahbeyazlılar, bu sezon kulübede fazla forma bulamayan isimlerin durumunu da değerlendirecek.Monaco'nun 3 milyon Euro bonservis ödediği ve geçen sezon Bordeaux'ya kiraladığı Bennasser, en son 16 Ocak 2020'de Pau ile oynanan Fransa Kupası maçında forma giydi. Uzun süredir oynamaması ise akıllarda soru işareti oluşturuyor.Mevki: Orta sahaAyak: Sağ ayakBoy: 1.84mSözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2021Oynadığı takımlar: Nancy, Bordeaux, Caen, Saint-Etienne, Monaco